Le misure dell’ecobonus mirano ad agevolare in chiave green la ripresa economica. Tra quelle proposte, spicca anche una misura sull’installazione di colonnine di ricarica.

L’Ecobonus 110%, fortemente voluta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro, cerca ha l’obiettivo di garantire un impatto positivo sia sul fronte economico che su quello sociale e ambientale.

Le misure in esso contenute, in pratica, mirano ad agevolare in chiave green la ripresa economica sia durante che dopo l’emergenza Covid-19.

Tra quelle proposte, spicca una misura sull’installazione di colonnine di ricarica, una detrazione IRPEF sul modello dei già conosciuti ecobonus e sismabonus di cui alza l’aliquota, aprendo però anche ad altri interventi. Come quelli agli edifici per i quali la detrazione fiscale sale al 110% rispetto all’Ecobonus (al 65%) già in vigore per la riqualificazione energetica. L’agevolazione vale sia per le abitazioni singole (che devono essere prima casa), sia per i condomini, a patto però che i lavori siano fatti insieme agli altri interventi di efficientamento energetico illustrati nell’articolo 128 del decreto legge.

Per saperne di più, leggi l’intero articolo su Joinon.