I primi progetti della piattaforma R4MILANOECOSYSTEM

È stata lanciata la piattaforma digitale multi-stakeholder con al suo interno alcuni progetti pilota nati grazie alla collaborazione di 4 Università di Milano e di diversi stakeholder del territorio nell’ambito del progetto MUSA.

Ecco di seguito i primi quattro progetti pilota inseriti all’interno di R4MILANOECOSYSTEM e sviluppati con la collaborazione delle Università milanesi e di alcuni stakeholder del territorio: “Dalla Moda al Design”, “Eco-plaspack”, “La Biblioteca degli Oggetti”, “Shoes keep walking”,

Dalla Moda al Design

“Dalla Moda al Design” è il progetto realizzato da Humana People to People Italia, Casati Flock & Fibers e Superforma, in collaborazione con l’Università Bocconi, per la trasformazione di scarti tessili in opere di design, nato con l’obiettivo di ridare valore a tutto quel materiale tessile che viene riciclato con grande difficoltà e che grazie a questo progetto genererà un processo a zero sprechi in ottica circolare e sostenibile. Inoltre, l’impatto urbano rigenerativo generato da questo progetto permetterà di instaurare una filiera locale di circolarità in cui si riducono e si valorizzano i rifiuti raccolti a livello regionale e si crea un ponte sinergico tra il settore della moda e quello del design.

Eco-plas-pack

“Eco-plas-pack” nasce dall’incontro tra Lumson, azienda lombarda specializzata nell’ingegneria e produzione di packaging per cosmesi e la startup milanese Krill Design, con l’obiettivo di creare una nuova generazione di prodotti per il packaging del settore beauty totalmente biologica e biodegradabile, sostituendosi così alle tradizionali soluzioni realizzate in plastica. Inoltre, il progetto si propone di sviluppare collaborazioni con aziende innovative e startup locali per generare un impatto urbano positivo per gli stakeholder del territorio.

La Biblioteca degli Oggetti

“La Biblioteca degli Oggetti” è uno spazio dove gli studenti potranno noleggiare gratuitamente e mettere a disposizione degli oggetti che non utilizzano. Obiettivo del progetto promosso dall’Università Bocconi è incentivare l’economia di condivisione e ridurre la sovrapproduzione di oggetti con basso tasso di utilizzo. Ciò permetterà di ridurre rifiuti e incentiverà il concetto di cultura della condivisione.

Shoes Keep Walking

“Shoes Keep Walking”, è il progetto realizzato da ACBC, azienda milanese attiva nel mondo delle calzature sostenibili con la collaborazione di Polimi e Unimib e alcuni partner tecnologici con l’obiettivo di rivoluzionare la tradizionale filiera del mondo delle sneakers, riscoprendo il valore delle scarpe a fine vita, Recuperando il materiale delle suole e trasformandolo in oggetti di arredo urbano. La raccolta di calzature a fine vita svilupperà la sensibilità dei cittadini milanesi sul tema, così come degli studenti delle università coinvolte per la progettazione degli oggetti d’arredo realizzati con le suole riciclate che saranno poi installati in piazze e parchi dell’area metropolitana di Milano, al fine di aumentare l’inclusione sociale dei cittadini che frequentano questi luoghi. Nel dettaglio, i partner coinvolti nel progetto sono: ACBC, ESO Recycling, Openair Lab – MUSA Spoke 6 in collaborazione con il Lab di Architettura degli Interni (sezione E), Scuola AUIC del Polimi e MUSA Spoke 5 insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Polimi.