La mobilità elettrica conviene, anche alle aziende

La mobilità elettrica si sta diffondendo anche nel mondo aziendale.

Nuove flotte ad emissioni zero, auto elettriche in leasing per i propri dirigenti e rappresentanti, colonnine di ricarica nel parcheggio della propria società. I modi per adeguarsi alla rivoluzione elettrica in corso sono molti e le ragioni sono varie: dal desiderio di ridurre la propria impronta di carbonio al miglioramento della propria immagine, dal voler contribuire ad implementare la transizione fino al concreto risparmio di denaro e risorse.

I vantaggi del perseguimento di una politica aziendale volta alla mobilità elettrica sono numerosi e si distribuiscono fra i diversi attori del sistema impresa. Leggili tutti su Joinon.