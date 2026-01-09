La realtà della carne artificiale

Nel dibattito globale sulla sostenibilità alimentare, la “carne artificiale”, spesso erroneamente chiamata “carne sintetica”, o “carne coltivata”, è spesso raccontata come la soluzione etica e climatica al problema degli allevamenti. Ma quanto è davvero sostenibile produrre carne da colture cellulari in bioreattori?

Il Professor Giuseppe Pulina, ordinario di Etica e sostenibilità degli allevamenti all’Università di Sassari, mette in discussione gran parte della narrazione dominante su questo argomento: dietro la promessa “green” della carne coltivata si nascondono consumi energetici enormi, impatti climalteranti elevati e una scalabilità tecnologica tutt’altro che risolta.

Prodotti diversi, confronti impossibili

Uno dei punti centrali evidenziati da Pulina riguarda l’uso improprio delle analisi LCA (Life Cycle Assessment), lo strumento standard per misurare gli impatti ambientali dei prodotti secondo le norme ISO 14040 e 14044. Queste analisi servono a confrontare processi equivalenti, ma applicarle in modo simmetrico a carne naturale e carne artificiale è metodologicamente scorretto: i due sistemi produttivi sono radicalmente diversi.

La carne naturale nasce da filiere agricole rigenerative, dove gli animali trasformano risorse non edibili (erba, scarti, foraggi) in alimenti nutrienti e, al tempo stesso, generano co-prodotti e servizi ecologici: latte, pelli, concime organico, fertilità del suolo, mantenimento del paesaggio. Le emissioni e le risorse impiegate si distribuiscono su tutto il sistema, non solo sulla carne.

La carne artificiale, invece, proviene da un processo industriale chiuso: cellule coltivate in bioreattori alimentati con energia elettrica e fattori di crescita purificati. Non produce co-prodotti né benefici ambientali: tutta l’impronta ecologica grava sul singolo chilogrammo di biomassa ottenuto.

Per questo, il confronto “kg di carne contro kg di carne artificiale” è fuorviante. Da un lato c’è un ecosistema che rigenera vita, dall’altro una fabbrica che consuma energia. Gli allevamenti ben gestiti appartengono a un’economia rigenerativa, capace di restituire fertilità e carbonio al suolo; la carne artificiale resta invece in un’economia lineare e dissipativa, priva di cicli naturali. Sono due logiche di metabolismo incompatibili: una biologica, l’altra industriale.



L’impronta di carbonio: fino a 25 volte quella del manzo

Un altro problema evidenziato dal Professor Pulina riguarda il forte divario di conoscenze tra carne naturale e carne artificiale. Oggi esistono oltre 150 studi LCA sulla carne da allevamento, ma meno di dieci sulla carne coltivata, tutti basati su modelli teorici e non su impianti reali. Le stime sull’impatto climatico della carne artificiale sono quindi speculative e ottimistiche, perché ignorano i consumi energetici e le complessità del processo su larga scala.

Con l’attuale mix elettrico mondiale (solo 13% rinnovabili), produrre 1 kg di carne artificiale comporta 12,15 kg di CO₂ equivalente. Ma includendo le fasi indispensabili di purificazione e sterilizzazione, molto energivore, l’impatto reale sale tra 246 e 1.508 kg di CO₂e/kg, ovvero fino a 25 volte la media della carne bovina tradizionale (~60 kg CO₂e/kg). Neppure negli scenari più favorevoli la carne artificiale risulta più “pulita” del minimo registrato per quella naturale (9,6 kg CO₂e/kg). I modelli che la descrivono come soluzione climatica si basano su ipotesi irrealistiche: considerando l’intera filiera, la carne artificiale risulta oggi più energivora e più emissiva di quella naturale.

L’effetto “scaling up”: milioni di bioreattori e montagne di energia

Il problema più serio emerge quando si prova a immaginare la carne artificiale su scala industriale. Finché si resta in laboratorio, il sistema può sembrare efficiente. Ma se si tenta di tradurre quei numeri nella realtà della produzione globale, le proporzioni diventano enormi.

Per coprire la crescita prevista della domanda mondiale di carne, da 354 a 391 milioni di tonnellate entro il 2033, secondo FAO e OCSE, servirebbero oltre 1.233.333 bioreattori da 20.000 litri ciascuno. Ogni bioreattore dovrebbe produrre circa 30 tonnellate di carne all’anno, il che significa installarne 137.037 nuovi ogni anno per i prossimi otto anni. È un ritmo produttivo che nessun settore biotecnologico ha mai nemmeno sfiorato.

A questo si aggiunge il problema dell’energia. Per ottenere 37 milioni di tonnellate di carne artificiale servirebbero circa 825.000 GWh all’anno, cioè un fabbisogno paragonabile al consumo elettrico complessivo di un grande Paese europeo. Se tutta quest’energia provenisse da fonti rinnovabili, si renderebbero necessari tra 1,5 e 4,7 milioni di ettari di pannelli solari, oppure 82.510 turbine eoliche da 3,5–4,5 MW alte fino a 300 metri.

In pratica, solo per alimentare la produzione di carne da laboratorio bisognerebbe costruire un’infrastruttura energetica delle dimensioni dell’intero settore elettrico europeo. E questo senza contare le perdite di rete, la necessità di stoccaggio e la continuità di fornitura, perché i bioreattori richiedono energia stabile e ininterrotta: un blackout di poche ore comprometterebbe intere colture cellulari.

Anche il lato tecnico pone sfide enormi. Mantenere oltre un milione di bioreattori in condizioni di sterilità assoluta richiederebbe un livello di controllo e manutenzione oggi impensabile. Ogni ciclo produttivo comporta purificazioni, sterilizzazioni e monitoraggi microbiologici ad altissimo consumo energetico. E ogni errore di contaminazione potrebbe azzerare settimane di lavoro.

Portare dunque la carne artificiale dallo stadio di laboratorio alla scala industriale non significa solo “produrre di più”: significa costruire una nuova industria energetica e farmaceutica globale. E secondo i calcoli, lo sforzo necessario per farlo sarebbe talmente grande da annullare qualsiasi vantaggio ambientale ipotizzato nei modelli più ottimistici.



Le endotossine: il tallone d’Achille biologico

Tra i fattori più spesso ignorati nei bilanci ambientali della carne artificiale c’è un passaggio tanto tecnico quanto cruciale: la purificazione del medium di coltura dalle endotossine batteriche. È un aspetto che può sembrare marginale, ma in realtà rappresenta una delle principali voci di consumo energetico del processo. Le endotossine sono frammenti di membrana rilasciati dai batteri Gram-negativi.

Nell’organismo animale, i sistemi immunitari le neutralizzano; ma in un bioreattore, anche quantità infinitesimali possono essere letali per le cellule in coltura, bloccandone la crescita o distruggendo interi batch di produzione. Per questo, ogni componente del medium di coltura, zuccheri, aminoacidi, fattori di crescita, siero, sali minerali, deve essere purificato a livello farmaceutico e sterilizzato in condizioni asettiche assolute.

Secondo i dati citati dal Professor Pulina, questa fase comporta un costo energetico da 20 a 25 volte superiore rispetto alla semplice produzione di un medium non purificato. In termini di analisi LCA, la sola purificazione può far aumentare il Global Warming Potential (GWP) complessivo della carne artificiale dal +0,4% fino al +23%, a seconda del livello di purezza richiesto e della tecnologia impiegata. Il problema è che la maggior parte delle LCA oggi pubblicate non include questa voce, perché si basa su modelli di laboratorio in cui la purezza del medium è data per scontata, o su simulazioni che considerano reagenti ideali e privi di contaminazioni. Nella realtà industriale, invece, garantire la sterilità assoluta richiederebbe impianti di purificazione, filtri, membrane e sistemi di lavaggio continuo con acqua ultra pura, tutti fortemente energivori.

Inoltre, la rimozione delle endotossine non è un’operazione “una tantum”: deve essere ripetuta a ogni ciclo produttivo e per ogni lotto di medium, moltiplicando esponenzialmente il consumo di energia e materiali. Ciò significa che, al crescere della scala produttiva, l’impatto ambientale cresce in modo non lineare. Questo singolo aspetto è sufficiente a mettere in discussione molte delle stime ottimistiche diffuse dai produttori di carne coltivata. Se si includono nei modelli i costi energetici reali della purificazione, le emissioni associate al processo non diminuiscono rispetto alla carne naturale, ma aumentano sensibilmente, da compromettere la sostenibilità complessiva del sistema.



Il nodo delle metriche: CO₂ e metano non sono uguali

Uno dei punti più controversi nella valutazione dell’impatto climatico delle produzioni zootecniche riguarda la metrica utilizzata per confrontare gas serra diversi. Le metriche standard IPCC (Global Warming Potential a 100 anni, GWP100) equiparano il metano (CH₄) alla CO₂ su base cumulativa, come se i due gas avessero effetti analoghi e persistenti nel tempo. Tuttavia, come ricordano Pulina e i fisici dell’atmosfera, questa impostazione penalizza ingiustamente i ruminanti e le produzioni animali. Il metano ha un’emivita di circa 10 anni, scomparendo quasi del tutto dopo 50 anni; la CO₂, invece, persiste per oltre un millennio.

La comunità scientifica dei fisici dell’atmosfera chiede ormai nuove metriche per distinguere correttamente i gas a vita lunga (come la CO₂) da quelli a vita breve (come il CH₄), superando i limiti dello standard GWP100. Le nuove metriche, già considerate dall’IPCC e dalla FAO (2023), tengono conto di questa distinzione tra gas e valutano l’effetto dinamico delle emissioni: se le emissioni di metano restano stabili o diminuiscono, il loro impatto climatico si stabilizza o si riduce, contribuendo persino a un raffreddamento netto, mentre le emissioni industriali di CO₂ restano cumulative e permanenti.

Nel confronto fra scenari FAO al 2050, le carni naturali mantengono un impatto climatico complessivo inferiore a quello della carne artificiale, soprattutto se valutate con metriche aggiornate come il GWP*. Anche nella stima più ottimistica per la carne artificiale, con una riduzione del 70% delle sue emissioni, la carne naturale risulta meno climalterante della carne artificiale, persino nelle versioni “low emission” (2,2 kg CO₂e/kg). La vera leva di sostenibilità non è sostituire le carni naturali, ma ridurne e migliorarne le emissioni, integrandole in cicli biologici virtuosi.



Carne pulita o green: una promessa infranta

Dietro la retorica della “carne pulita” si nasconde dunque una promessa infranta: un progetto che, lungi dal risolvere la crisi climatica, rischia di spostare l’impatto dall’ambiente biologico a quello industriale. Il messaggio finale del Professor Pulina è netto: “Carne naturale e carne artificiale sono prodotti profondamente differenti, sia per struttura biologica sia per i cicli che li generano. Confrontarli senza tenerne conto è scientificamente scorretto. I dati disponibili dimostrano che, da qui al 2050, la carne naturale, anche con le metriche più severe, avrà un impatto climatico inferiore rispetto a quella artificiale.” Dietro la promessa “green” della carne da bioreattore si cela dunque un colosso energivoro, tecnologicamente fragile e ambientalmente oneroso. Il sogno di una bistecca coltivata in laboratorio senza conseguenze per il pianeta, almeno per ora, resta un mito industriale, non una soluzione climatica.