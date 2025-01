Annalisa Corrado sui risultati di Bologna Città 30

«Zero pedoni uccisi a Bologna nello scorso anno per la prima volta da più di 30 anni, morti in strada dimezzate, -31% di incidenti da codice rosso, aumentano le biciclette, i viaggi urbani in treno e il bike sharing, migliora la qualità dell’aria» sono le parole di Annalisa Corrado, deputata del Parlamento Europeo per Alleanza progressista di Socialisti e Democratici.



«I dati sul primo anno di Bologna Città 30 – continua l’europarlamentare – fotografano un successo persino superiore alle aspettative, con maggiore sicurezza in strada, meno traffico e minor inquinamento.

Dobbiamo ringraziare per la visione, il coraggio e la determinazione il sindaco Matteo Lepore, la sua giunta, con l’assessora Orioli e l’assessore Campaniello che ne ha recentemente raccolto il testimone, la squadra di tecnici e la fondazione Innovazione Urbana (con uno speciale plauso ad Andrea Colombo), le associazioni che si sono subito schierate a sostegno di questo passo fondamentale per trasformare la città.

E tutto questo nonostante chi a destra, Ministro Salvini in testa, remava e rema contro, per motivi puramente ideologici.

Questi numeri sono così incoraggianti che dovrebbero mettere a tacere le polemiche e cancellare ogni dubbio sulla bontà del modello proposto da Bologna.

Altro che “codice della strage”: Bologna dimostra che una soluzione reale per la sicurezza stradale nelle nostre città esiste. Come Partito Democratico continueremo a ribadirlo e sostenerlo in ogni sede».