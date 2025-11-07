Lucart e Save the Children insieme per un Natale solidale

Lucart al fianco di Save the Children: con il nuovo fazzoletto Tenderly, un Natale di solidarietà e consapevolezza.

Un gesto semplice può portare un grande messaggio di solidarietà. Con questa convinzione, Lucart, gruppo cartario multinazionale pioniere nella produzione sostenibile, rinnova anche per il Natale 2025 la collaborazione con Save the Children, presentando il nuovo fazzoletto Tenderly 4 Veli in edizione speciale natalizia.

L’iniziativa è ispirata al Christmas Jumper Day, la giornata di raccolta fondi e sensibilizzazione promossa da Save the Children che, ogni dicembre, invita a indossare un maglione natalizio per sostenere i bambini che vivono in situazioni di difficoltà.

Disponibile da novembre nelle principali catene commerciali e sullo store Amazon di Tenderly, la special edition natalizia unisce qualità, calore e solidarietà, portando nelle case italiane un piccolo simbolo di attenzione verso i più piccoli.

Un fazzoletto che parla di solidarietà

La confezione natalizia Tenderly è composta da una stecca da 10 pacchetti decorati con motivi che richiamano i tipici maglioni natalizi, simbolo di convivialità e leggerezza. Ma oltre all’estetica, l’obiettivo è comunicare un messaggio etico: ogni confezione riporta infatti un QR code che rimanda a una pagina dedicata sul sito Tenderly, dove scoprire l’iniziativa Christmas Jumper Day, approfondire l’impegno di Lucart al fianco di Save the Children e partecipare attivamente con una donazione o un evento solidale.

Accanto alla campagna di sensibilizzazione, Lucart ha scelto di sostenere concretamente il Fondo Emergenze di Save the Children, contribuendo ai programmi umanitari nei territori colpiti da guerre e crisi.

«Con questa edizione speciale vogliamo unire la qualità e la morbidezza dei prodotti Tenderly al valore della solidarietà», ha dichiarato Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart. «Attraverso la visibilità offerta al Christmas Jumper Day rinnoviamo il nostro impegno nel promuovere una cultura della responsabilità e della condivisione, perché crediamo che anche i gesti più semplici possano ispirare cambiamento».

Un impegno che continua nel tempo

La collaborazione tra Lucart e Save the Children è ormai una tradizione consolidata: dal 2020, il gruppo sostiene progetti come Fiocchi in Ospedale, Spazi Mamme e Punti Luce, iniziative che offrono supporto concreto a migliaia di bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità in tutta Italia.

Questo nuovo capitolo conferma la visione di responsabilità sociale d’impresa che da anni guida Lucart, un’azienda capace di integrare innovazione, sostenibilità e impatto sociale.

Lucart: un modello di sostenibilità circolare

Fondata a Lucca, Lucart è oggi un gruppo multinazionale attivo nella produzione di prodotti tissue, airlaid e carte monolucide. L’azienda promuove un modello di economia circolare che valorizza gli scarti come risorse, riduce l’uso di materie prime e minimizza gli impatti ambientali lungo l’intera filiera produttiva.

Attraverso i suoi marchi – Tenderly, Tutto, Grazie EcoNatural e Smile per il consumo domestico e Lucart Professional, Fato e Velo per il settore professionale – il gruppo coniuga qualità e sostenibilità.

Dal 2020 Lucart aderisce al Global Compact Network Italia delle Nazioni Unite e, per quattro anni consecutivi, ha ottenuto la valutazione “Platinum” da Ecovadis, riconoscimento internazionale di eccellenza in ambito ESG.

Un Natale che unisce

Con questa iniziativa, Lucart e Save the Children dimostrano come la solidarietà possa intrecciarsi con la quotidianità, trasformando un prodotto comune in un veicolo di consapevolezza.

Un fazzoletto, quindi, che asciuga ma anche accende speranza, ricordando che la sostenibilità passa anche dai gesti più semplici – quelli capaci di unire persone, valori e impegno per un futuro più giusto per tutti.