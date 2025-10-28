Milano Circolare 2025: la ricerca al servizio di moda e design sostenibili

Torna il 3 novembre a BASE Milano Milano Circolare, l’appuntamento annuale del Comune di Milano dedicato all’economia circolare urbana. L’edizione 2025 – organizzata in collaborazione con MUSA Spoke 5 (Multilayered Urban Sustainability Action) – conferma il ruolo centrale della ricerca e dell’innovazione nella transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, soprattutto nei settori chiave del capoluogo lombardo: moda e design.

Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, il progetto MUSA coinvolge un ampio ecosistema composto dall’Università di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi e l’Università Statale di Milano, insieme a numerosi partner pubblici e privati. L’obiettivo è costruire una rete stabile di conoscenze e buone pratiche per sostenere la competitività delle imprese, riducendo allo stesso tempo gli impatti ambientali e sociali.

Un laboratorio di economia circolare aperto a tutti

Dopo il successo dell’edizione 2024, che aveva presentato il Piano d’Azione per l’Economia Circolare nei settori moda, tessile, arredo e beni di consumo con oltre 300 partecipanti, Milano Circolare 2025 propone un programma ancora più ricco.

Dalle 9:30 alle 19:00, il pubblico potrà partecipare gratuitamente a incontri, talk, esposizioni e dimostrazioni pratiche per scoprire come la ricerca stia trasformando le filiere produttive in ottica circolare.

L’evento prevede un’ampia area espositiva con le aziende del catalogo Milano Circolare e i progetti pilota di MUSA Spoke 5, tra cui:

TRAC3S , un sistema di tracciabilità e certificazione anticontraffazione sviluppato dall’Università Statale di Milano, che consente anche un’esperienza immersiva in realtà virtuale con visori Oculus;

Su.Re. , l’hub digitale del Politecnico di Milano per supportare la transizione sostenibile dell’industria retail;

il MOOC “Moda & Design a Milano: circolarità e competenze” curato dai docenti della SDA Bocconi e dai ricercatori MUSA, con videointerviste e materiali formativi in anteprima;

l’App MUSA NEXT, una piattaforma interattiva per scoprire quiz, mappe e strumenti di intelligenza artificiale dedicati all’economia circolare.

Sono inoltre previste sessioni di networking e matchmaking B2B per favorire collaborazioni tra imprese, startup, università e istituzioni.

Le imprese protagoniste

Tra le realtà partecipanti figurano alcuni dei marchi più attivi nella sperimentazione di materiali, processi e prodotti sostenibili: Aliquo Technologies, Brunello, Casati Flock & Fibers, Certilogo (eBay Group), Coslab, Eyelet Milano, Federlegnoarredo, Humana People to People Italia, Krill Design, Lumson, Nicoletta Fasani, Ohoskin, PRISM, Save The Duck, SPIN360, Superforma, Stella McCartney, United Separable by Minimal Path e WIB.

Un ecosistema di innovazione che conferma la vocazione di Milano come capitale europea della moda circolare, dove il dialogo tra mondo produttivo, ricerca e cittadini genera nuove opportunità economiche e ambientali.

Oltre l’evento: un impegno permanente

Milano Circolare non è solo una giornata di confronto. L’iniziativa lascia un’eredità concreta sul territorio attraverso:

corsi online gratuiti per cittadini e professionisti sui temi della circolarità;

una mappatura interattiva delle attività di riparazione, riuso e riciclo accessibile sulla piattaforma R4MilanoEcosystem;

un network permanente tra università, imprese e istituzioni per garantire la continuità della collaborazione oltre l’evento.

Con questa terza edizione, Milano consolida la propria leadership nel campo della transizione circolare urbana, dimostrando come ricerca, impresa e società civile possano camminare insieme verso un futuro più sostenibile, rigenerativo e condiviso.

Milano Circolare 2025 – 3 novembre, BASE Milano (ore 9:30 – 19:00)

L’ingresso è gratuito, previa registrazione.