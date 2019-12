Nasce in Progetto Manifattura un mini hub dell’economia circolare

L’iniziativa di Trentino Sviluppo, in partnership con la società di formazione e consulenza Terra Institute, permetterà l’arrivo nel polo green di 4 realtà produttive: Anodica Trevigiana, Ecobeton, FIS e Nuova Saimpa. Insieme, riscriveranno le proprie strategie d’impresa e di filiera per favorire la transizione verso un modello produttivo in cui valorizzare gli scarti di lavorazione e ridurre gli sprechi, con ricadute positive sull’ambiente e sul conto economico.



Il progetto sarà rafforzato dalla winter school Circular Re-Thinking, per futuri professionisti dell’economia circolare, completa di viaggio studio a Berlino ed esperienza formativa in azienda finalizzata all’assunzione. L’academy è promossa da Trentino Sviluppo, Terra Institute e Materia Rinnovabile e sponsorizzata dal gruppo Ardian.