Novità: gomasio con sale rosa dell’Himalaya

Gomasio con sale rosa dell’Himalaya è una novità proposta da Natura Nuova, esclusivista del marchio Almaverde Bio per un’ampia gamma di preparazioni biologiche a base vegetale.

Arriva da Natura Nuova, l’azienda romagnola specializzata in preparazioni biologiche di origine vegetale, una novità che farà molto piacere agli amanti della buona cucina salutare.

Il Gomasio è un insaporitore naturale a base di semi di sesamo tostati e sale. È un condimento tradizionale della cucina orientale, largamente diffuso nella cultura giapponese e in macrobiotica, ottenuto da una particolare lavorazione dei semi di sesamo che vengono tostati e miscelati insieme a ridotte quantità di sale. La ricetta esclusiva del Gomasio Almaverde Bio utilizza, al posto del normale sale da cucina, il sale rosa dell’Himalaya, non raffinato ed estratto naturalmente dal suolo, ricchissimo di sali minerali, soprattutto ferro, e con ridotto contenuto di cloruro di sodio.

Ideale per condire insalate, verdure cotte e crude, per pesce o pietanze a base di cereali, il Gomasio Almaverde Bio certificato biologico, è un alleato fondamentale per mantenersi in forma riducendo l’impiego di sale in cucina senza, per questo, rinunciare al gusto.

Le eccellenti qualità del sale rosa dell’Himalaya utilizzato nella ricetta Almaverde Bio si combinano e si esaltano a contatto dei semi di sesamo biologici, andando a creare un mix integrato, dalle riconosciute qualità nutrizionali.

Valori nutrizionali

Il Gomasio è fonte di acidi grassi essenziali come Omega 6 (acido linoleico) ed Omega 3 ed è ricco di Sali minerali, come il fosforo, il ferro e soprattutto il calcio: 100 g di semi di sesamo apportano ben 975 mg di calcio. Ma al di là dei pregi salutistici il Gomasio è oggi sempre più apprezzato in cucina anche per preparazioni gourmet ed è in linea con le più attuali tendenze dei consumatori italiani ed europei che mettono in primo piano il benessere e la scelta del biologico come driver degli acquisti alimentari.

Il Gomasio Almaverde Bio è disponibile sul mercato dal mese di giugno sia in GDO che nello shop-online Almaverde Bio in comode confezioni da 100 grammi, dotate di una facile apertura salva freschezza che lo rendono perfetto per il consumo quotidiano senza perdere la fragranza della prima apertura.