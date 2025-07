Premio Demetra 2025: quando la letteratura racconta l’ecologia

Alla quinta edizione, il Premio Demetra si conferma una delle iniziative più significative in Italia per valorizzare la produzione letteraria dedicata all’ambiente, alla crisi climatica, alla transizione ecologica e alle nuove forme di educazione ambientale.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 luglio 2025 a Rio nell’Elba, nell’ambito dell’Elba Book Festival, e ha visto la proclamazione di cinque vincitori, selezionati da una giuria di esperti tra oltre cento opere in concorso.

Il Premio è promosso da Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – in collaborazione con Elba Book Festival e con il sostegno di numerosi enti pubblici e privati. Un’iniziativa che intreccia cultura, sensibilizzazione e cittadinanza attiva, con uno sguardo rivolto in particolare alle nuove generazioni.

I cinque vincitori della V edizione

Le opere premiate spaziano dalla saggistica alla narrativa, dalla letteratura per ragazzi alla graphic novel, dimostrando che la questione ambientale può e deve essere affrontata attraverso linguaggi molteplici, accessibili a pubblici diversi.

● Saggistica

Giulio Betti, Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico (Aboca)

Un saggio chiaro, documentato e divulgativo che demolisce i principali falsi miti sulla crisi climatica, restituendo al lettore strumenti critici per comprendere la realtà e contrastare la disinformazione.

● Saggistica straniera tradotta in italiano

John Vaillant, L’età del fuoco (Iperborea)

Un’indagine coinvolgente sugli incendi estremi e sul loro ruolo nell’evoluzione della Terra. Scienza, storia e attualità si intrecciano in un racconto che attraversa continenti e discipline.

● Narrativa

Piero Malenotti, Per l’ultima goccia (Sensibili alle foglie)

Un romanzo d’impegno civile che attraverso la storia di un ingegnere minerario riflette sulla crisi climatica e sulla necessità di superare un modello di sviluppo insostenibile.

● Libri per ragazzi

Walter Obert, Animali (Sabir Editore)

Una favola moderna che educa con leggerezza e intelligenza al rispetto per ogni forma di vita, incoraggiando l’immaginazione e la consapevolezza ecologica, anche tra i lettori più giovani.

● Graphic novel

Roberto Grossi, La grande rimozione (Coconino)

Un’opera potente e visivamente incisiva che denuncia la tendenza collettiva a ignorare la crisi climatica, affrontando le sue radici culturali e sistemiche.

Un premio che coinvolge lettori e territori

La partecipazione attiva delle comunità locali è uno degli elementi distintivi del Premio Demetra. La sezione “Libri per ragazzi” è valutata anche da una giuria esterna composta dagli studenti dell’ITCG Cerboni di Portoferraio, mentre per la “Narrativa” è stato coinvolto il circolo di lettura “Tisana letteraria” dell’Isola d’Elba.

Novità importante di quest’anno: nella selezione della miglior graphic novel sono stati coinvolti i detenuti della Casa di Reclusione di Porto Azzurro, in un percorso di lettura e confronto che dimostra il valore trasformativo della cultura.

Più di un premio: un ecosistema culturale

Il Premio Demetra non si limita a riconoscere il merito editoriale, ma promuove un dialogo trasversale tra letteratura, scienza, educazione e attivismo ambientale. Temi come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la transizione energetica o l’economia circolare vengono restituiti al pubblico attraverso storie capaci di emozionare, informare e generare nuove consapevolezze.

Con cinque categorie – Saggistica, Narrativa, Saggistica tradotta, Letteratura per ragazzi, Graphic novel – il Premio si propone come una mappa sempre più articolata e plurale del racconto ecologico contemporaneo.