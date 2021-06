Premio Terre de Femmes: donne al centro dell’ambiente e della biodiversità

Torna il Premio di Fondazione Yves Rocher grazie al quale donne volenterose avranno nuove risorse per i loro progetti di tutela ambientale in Italia e nel mondo.

Lo scorso maggio sono state nominate le tre vincitrici del concorso Terre de Femmes, il premio che la Fondazione Yves Rocher dedica alle donne di tutto il mondo che si distinguono per il loro valore e per l’impegno a sostegno dell’ambiente e della biodiversità.

Premio che quest’anno ha una valenza ancora maggiore perché Yves Rocher è divenuta società benefit che significa che all’interno del proprio statuto gli obiettivi economici sono al pari del nuovo obiettivo di creare un impatto positivo per il Pianeta.

In Italia il premio vede conclusa la sua quinta edizione ed è già pronto per ripartire con la nuova. Le iscrizioni sono aperte dal 15 giugno al 30 settembre 2021 con montepremi generosi: alla vincitrice del primo premio verranno donati 10mila euro, 5mila alla seconda e 3mila alla terza.

Candidarsi è semplice: sono ammesse tutte le donne maggiorenni, di nazionalità italiana e impegnate per l’ambiente. È sufficiente compilare il dossier di candidatura e inviarlo all’indirizzo mail di riferimento.

Le vincitrici dell’edizione 2020

Nonostante le difficolta della pandemia, il premio Terre de Femmes non solo si è svolto in assoluta continuità con le edizioni precedenti, ma ha avuto anche una svolta importante: la Fondazione Yves Rocher, supportata da Yves Rocher Italia, ha infatti deciso di aprire per la prima volta le candidature anche alle donne che ha premiato nel corso degli anni precedenti.

Una svolta che ha visto scendere in campo volti già noti alle giurie che si sono succedute nel corso degli anni.

A vincere quest’anno sono state tre giovani donne impegnate ciascuna in un ambito differente.

Rebecca Zaccarini, ha vinto il primo premio grazie all’impegno dell’associazione di cui è presidente, RECUP, nella lotta allo spreco di cibo. Dal 2016 ad oggi l’associazione ha recuperato quasi 100 tonnellate di prodotti ortofrutticoli ancora edibili che diversamente sarebbero stati buttati via ogni settimana.

La sua attività ha avuto una valenza fondamentale soprattutto durante i mesi più bui del Covid-19 quando hanno aiutato quasi 16.000 persone al giorno.

Al secondo posto si è qualificata Jessica Alessi con il progetto Conservazione dei giganti del Canale di Sicilia che ha l’obiettivo di esplorare e monitorare le acquee di quel tratto di mare. In quella regione le conoscenze sulle popolazioni di cetacei sono ancora piuttosto limitate, ecco perché le ricerche di Jessica si concentrano sulla distribuzione, abbondanza e stato di salute di questi animali al fine di tutelarne la biodiversità che ad oggi è ancora minacciata dalla mancanza di salvaguardia e dalle attività di pesca illegale, trivellazioni, eccessivo inquinamento, turismo, disturbo acustico etc.

La donazione ricevuta da Yves Rocher, verrà utilizzata per coprire le spese per proseguire la ricerca scientifica, incrementare l’equipaggiamento dell’imbarcazione e attrezzarla per la navigazione di altura. Verranno inoltre implementate le azioni di divulgazione rivolte ai giovani e bambini, con un programma di didattica a bordo.

Infine, la giuria ha assegnato il terzo premio a Daniela De Donno per il suo progetto Orti di famiglia per Sanganigwa. Daniela, è già stata vincitrice della prima edizione italiana del premio e ha portato avanti nel corso degli anni la «Sanganigwa Children’s Home» in Tanzania rendendola una realtà sempre più autosufficiente e sostenibile.

Il premio sarà indispensabile per provvedere alla realizzazione delle opere di consolidamento della rete idrica per aumentare la disponibilità di acqua durante tutto il corso dell’anno e consolidare l’incremento della produttività ortofrutticola destinata a contribuire alla sicurezza alimentare dei bambini.



L’edizione 2021

Le iscrizioni al Premio Terre de Femmes sono aperte e ancora una volta Fondazione Yves Rocher si rende portavoce di progetti importanti condotti da donne intraprendenti. Dal 2016, in Italia, sono state premiate 12 donne per un valore totale di 80mila euro che hanno spesso cambiato le sorti dei loro progetti. Le candidature verranno visionate e selezionate dalla giuria di esperti nell’autunno e solo durante l’inverno verrà celebrata la Cerimonia Nazionale di premiazione delle tre vincitrici. Nella primavera del prossimo anno, avrà inoltre luogo il Gran Premio Terre de Femmes, nel quale gareggeranno e parteciperanno tutte le prime vincitrici dei Paesi partecipanti e durante il quale verrà anche assegnato un ulteriore premio, quello della Menzione Speciale della giuria.