Roncadin: le pizze surgelate buone per l’ambiente e per le persone

L’impegno di Roncadin per l’ambiente, le persone e la società viene riconosciuto sempre di più dagli stakeholder e dalla business community. L’azienda di Meduno (PN), specializzata nella produzione di pizze surgelate e pinse fresche per la GDO italiana e internazionale, ha ricevuto nel giro di pochi giorni due premi prestigiosi: il 18 ottobre il CEOforLIFE Award, assegnato ai CEO che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza attraverso iniziative volte a un futuro migliore e più sostenibile e l’11 ottobre il Sustainability Award 2023, assegnato alle top 100 aziende sostenibili in Italia.

«In qualità di società benefit – commenta l’amministratore delegato Dario Roncadin – ricevere questi premi significa aver mostrato con i fatti, più che a parole, la linea strategica che perseguiamo da anni: un modello di fare impresa che mira al benessere delle nostre persone, della nostra comunità e dell’intero pianeta. Il CEOforLIFE Award e il Sustainability Award infatti prendono in considerazione solo aziende che riportano risultati concreti nei vari ambiti legati alla sostenibilità».

CEOforLIFE Award

Roncadin ha vinto il CEOforLIFE Award nella categoria “Social Impact” presentando in particolare il progetto “A scuola con Roncadin”, volto ad avvicinare l’azienda al territorio che la ospita con un occhio particolare ai più piccoli, legando insieme valori come comunità, educazione e ambiente. «Fanno parte di queste iniziative – spiega sempre Dario Roncadin – le visite all’apiario didattico che abbiamo installato presso il nostro stabilimento, le attività che fanno scoprire ai ragazzi i rapaci utilizzati per il bird control in azienda e i laboratori di pizza e panificazione con cui gli studenti imparano a realizzare impasti che poi potranno riprodurre a casa, coinvolgendo le famiglie».

Sustainability Awards

I Sustainability Awards, giunti alla terza edizione, sono ideati da Kon Group e promossi con ELITE – l’ecosistema lanciato nel 2012 da Borsa Italiana che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici – e Azimut Emilia-Romagna, Marche e Umbria.

Il premio viene assegnato alle migliori 100 aziende sostenibili italiane (Top 100 Excellence, di cui Roncadin fa parte) e alle 100 aziende virtuose, che da un’edizione all’altra hanno ottenuto i più significativi incrementi in ambito ESG (Top 100 Performances). Si tratta dell’unico premio in Italia assegnato unicamente in base a un punteggio matematico, l’ESG Rating appunto, che viene emesso da ALTIS Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e da Reprisk.