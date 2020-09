Sabato 3 ottobre in e-bike a Montevecchia

Un’affascinante escursione in e-bike nei luoghi più suggestivi del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. A mezz’ora di treno da Milano un luogo intatto di grande fascino per trascorrere una giornata tra vigneti, boschi e colline alla scoperta del territorio e dei prodotti biologici del Parco.

Montevecchia e il Parco del Curone in e-bike

L’escursione, nata dalla collaborazione fra BioEcoGeo e Parcobici è un percorso che si snoda all’interno del Parco su tratti sterrati e vie asfaltate di campagna. L’itinerario è adatto a tutti ma richiede un minimo di dimestichezza su percorsi sterrati in mountain bike. La giornata trascorre fra panorami che difficilmente si riescono a immaginare così vicini a una grande città come Milano e che di certo non si dimenticano, soprattutto ora che i colori dell’autunno iniziano a bussare alla porta.

L’escursione del 3 ottobre 2020 è interamente organizzata da Parcobici che ci fornirà tutto ciò di cui avremo bisogno: e-bike, guida, assicurazione, pranzo e degustazione di miele.

Un pranzo all’aria aperta con prodotti bio semplici e genuini a km zero

Il pranzo sarà semplice e genuino, rigorosamente biologico e a km zero. Formaggi con caglio e latte a crudo delle capre autoctone, salami prodotti da maiali lasciati liberi a pascolo, con stagionatura presso le celle dell’azienda. Infine il pane prodotto con farine di grano tenero integrale con pasta madre e cotto nel forno a legna dell’azienda. Chiuderemo l’escursione con una degustazione di miele presso un apicultore del Parco.

Quota di iscrizione € 65.00*, include:

e-bike Mountain

guida

pranzo

degustazione miele

casco

assicurazione



Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@parcobici.it



* in caso di pioggia, l’escursione verrà rinviata

Il ritrovo alle ore 9.40 è previsto al parcheggio della stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone (QUI le coordinate del ritrovo).

Per chi volesse venire in treno da Milano dalla stazione Porta Garibaldi ne parte uno alle 8.52 che arriva alle 9.27 alla stazione Cernusco-Merate.

Le e-bike che verranno utilizzate sono MTB a pedalata assistita di ultima generazione con motori performanti sia Bosch che Yamaha. In fase di prenotazione vi chiediamo di indicarci la vostra statura in modo da assegnare la giusta taglia della e-bike.

Si consiglia abbigliamento sportivo, comodo e uno zainetto.

L’escursione nasce dalla collaborazione fra BioEcoGeo e ParcoBici