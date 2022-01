WAGE Italia Srl insieme a Legambiente per una giornata dedicata al volontariato aziendale e alla pulizia di un tratto di costa ligure.

Lungo il nostro cammino alla scoperta delle imprese che insieme a Legambiente svolgono attività di volontariato aziendale abbiamo incontrato WAGE Italia Srl, azienda licenziataria e distributrice del settore footwear, dei marchi Colmar e North Sails.

Mai metafora fu più adeguata perché è proprio nella parola cammino che Wage fonda il suo messaggio: “Camminare è una cosa seria, ecco perché la nostra missione è continuare a creare calzature di qualità con un design moderno. […]. Ogni generazione cammina verso scoperte e traguardi, noi vogliamo essere presenti quando compiranno gli importanti passi della vita”.

Alla base del proprio lavoro, Wage Italia pone la ricerca, la qualità e l’affidabilità quali valori fondamentali che costituiscono il chiaro impegno che la Società prende nei confronti dei propri clienti.

Abbiamo parlato con Marinella Fiore, responsabile marketing di Wage Italia, che ci ha raccontato l’esperienza con Legambiente sulle spiagge liguri in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani.

«Dedicare un’intera giornata alla pulizia di un pezzo di spiaggia è stata un’esperienza istruttiva e di grande sensibilizzazione per tutti noi. La nostra azienda è molto attenta a questi temi perché è partner di North Sails che da sempre è pioniera nel settore: dalla ricerca di materiali eco-sostenibili per le proprie collezioni, ai processi senza additivi chimici richiesti ai fornitori, passando attraverso l’abbandono dell’utilizzo di plastica negli uffici fino alle partecipazione ad innumerevoli iniziative legate alla salvaguardia degli oceani.

Viverlo in prima persona, però, è stato ancora più coinvolgente. Tutto lo staff ha subito accolto con grande entusiasmo l’attività e avere avuto accanto Legambiente è stata la scelta che ha fatto la differenza. Oltre ad aver coadiuvato le attività, l’associazione ci ha seguito passo dopo passo spiegandoci, a conclusione della giornata, le diverse attività in cui è impegnata e dandoci un quadro più ampio del suo impegno per l’ambiente e del fine ultimo che tutte le azioni come la nostra avrebbero avuto».

Quanti in azienda hanno aderito all’iniziativa?

Tutti. Siamo una piccola azienda, numericamente parlando, ma l’entusiasmo non ha risparmiato nessuno. Anzi, abbiamo anche coinvolto quattro ragazzi del nostro ufficio stile (azienda esterna). Un vero successo.

Come è stata raccontata quest’esperienza all’interno e all’esterno di Wage?

«Abbiamo utilizzato Linkedin per comunicarla e abbiamo ottenuto un grande riscontro anche fra i nostri fornitori, collaboratori e clienti.

Come anticipato all’inizio, per noi è stata un’esperienza positiva a 360° e per di più utile perché abbiamo potuto dare il nostro piccolo contributo a un progetto più ampio e nazionale nella pulizia e tutela dell’ambiente».

Quali i progetti per il futuro?

«Sicuramente continueremo il nostro percorso nella salvaguardia degli oceani con sempre maggiore impegno anche qui in Italia e non perderemo occasione per dare di nuovo il nostro piccolo contributo alla pulizia dei mari».