Selle Italia presenta la nuova tecnologia amica dell’ambiente

Selle Italia presenta Model X Green Superflow, la prima sella nata dal nuovo processo produttivo eco-sostenibile Green-Tech ideato e sviluppato interamente in Italia. Un prodotto rivoluzionario e unico al mondo che combina alte performance, attenzione all’ambiente, made in Italy e prezzo competitivo.

Il mercato diventa sempre più esigente richiedendo prodotti sostenibili, dal basso impatto ambientale e con un processo produttivo attento al territorio e alla società entro la quale l’azienda opera. Questo avviene a tutti i livelli e in tutti i settori, compreso quello della mobilità e, nello specifico, della bicicletta.

A parlarne oggi è Federico Mele, Responsabile Marketing di Selle Italia, azienda trevigiana nata nel 1897 con lo scopo di produrre selle da viaggio e oggi divenuta sinonimo di innovazione, nuove tecniche costruttive e esplorazione di nuovi materiali.

«Sempre più spesso le aziende sportive richiedono materiali innovativi che siano però sostenibili e attenti all’ambiente. Noi in Selle Italia è da tempo che investiamo, con tutti i nostri brand, in ricerca e sviluppo. Un esempio sono le Selle San Marco Ecologiche (marchio del gruppo) in tessuto realizzate per il 50% con bottiglie di plastica PET riciclate (per un equivalente di 2 bottiglie di plastica) e 50% da juta, sono il prodotto perfetto per soddisfare questa esigenza».

Il processo Green-Tech

Ma, da poche settimane, Selle Italia ha introdotto anche Green-Tech, un processo produttivo che consente di ottenere prodotti a basso impatto ambientale, ecosostenibili, veloci da produrre e a costi concorrenziali.

«Si tratta di un processo produttivo automatizzato – continua Mele – interamente sviluppato in Italia e unico al mondo che consente di ottenere selle di alta gamma senza uso di collanti e poliuretani, sostanze notoriamente a forte impatto ambientale».

Sella Model X Green Superflow

La prima sella nata dal nuovo processo produttivo ha visto la luce proprio in questi giorni sotto il nome di Model X Green Superflow, un prodotto che rappresenta una novità assoluta perché assembla tre componenti in modo meccanico e senza l’utilizzo di sostanze adesive inquinanti.

La Model X Green Superflow è una sella interamente Made in Italy, e questo elemento è ritenuto estremamente importante dall’azienda, soprattutto alla luce delle criticità emerse nella supply chain del mondo ciclistico nell’ultimo anno. Inoltre, con l’ultima nata in casa Selle Italia, il brand assume una posizione sempre più vicina alla produzione eco-sostenibile per rispondere così a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente ma che allo stesso tempo cercano performance e comfort a un prezzo competitivo.