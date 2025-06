Unicef per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), l’UNICEF ricorda che in 43 paesi dell’UE e dell’OCSE* almeno 250.000 tra bambine, bambini e adolescenti siano stati sfollati dalle loro case nel 2023 a causa di catastrofi naturali determinate principalmente da eventi climatici.

Anche l’aumento delle temperature e delle ondate di calore hanno conseguenze negative: si calcola che quasi la metà delle scuole delle città europee si trovi in “isole di calore”, caratterizzate da temperature elevate che mettono a rischio il benessere di bambine, bambini e adolescenti, mentre circa una scuola su dieci si trova in aree soggette a inondazioni.

Secondo le stime, nel 2024 oltre 25 milioni di studenti in 17 dei paesi analizzati hanno subito interruzioni del percorso di apprendimento a causa dei disagi dovuti a eventi climatici estremi. Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito l’Italia (nel settembre 2024) interrompendo le lezioni per 916.000 studenti**.

«L’UNICEF promuove i diritti di bambine, bambini e adolescenti anche nel contesto del cambiamento climatico, favorendo la loro partecipazione attiva alle decisioni e alle soluzioni climatiche. Per questo, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, l’UNICEF Italia lancia il concorso fotografico “Uno scatto per il clima: ambiente e futuro visti da me” rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. I partecipanti sono invitati a scattare e inviare immagini che raccontano come il cambiamento climatico sta influenzando il loro mondo, le loro comunità e il loro futuro», ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano.

In particolare, il focus del concorso verterà su tre aspetti:

Impatto diretto sui giovani: come il cambiamento climatico sta influenzando la vita quotidiana dei giovani (es. siccità, inondazioni, ondate di calore, incendi, ecc.).

come il cambiamento climatico sta influenzando la vita quotidiana dei giovani (es. siccità, inondazioni, ondate di calore, incendi, ecc.). Soluzioni e speranze: come i giovani affrontano il cambiamento climatico: le soluzioni che propongono per contrastarlo.

come i giovani affrontano il cambiamento climatico: le soluzioni che propongono per contrastarlo. Educazione e consapevolezza: come l’educazione sul cambiamento climatico può aiutare i giovani a fare la differenza.

I primi tre classificati avranno la possibilità di ricevere, in ordine dal 1° al 3° posto: una macchina fotografica reflex, una macchina fotografica istantanea, un libro fotografico, ma soprattutto tutti i partecipanti avranno la possibilità di esprimersi su un tema tanto rilevante per il loro presente e il loro futuro.

Sul sito UNICEF trovate le informazioni per partecipare, compresi regolamento e privacy.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre 2025.

*Innocenti Report Card 19: Il benessere di bambine, bambini e adolescenti in un mondo imprevedibile, UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight.

** Fonte: UNICEF. (2025). Learning interrupted: Global snapshot of climate-related school disruptions in 2024.