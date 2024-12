Vacanze di Natale: sei mete per una fuga invernale

L’avvicinarsi delle festività è il momento ideale per pianificare una fuga rigenerante tra incantevoli paesaggi innevati e atmosfere natalizie indimenticabili. Agriturismo.it e CaseVacanza.it, i portali di Feries – leader italiano nella ricettività extralberghiera online – hanno selezionato sei destinazioni da condividere con la famiglia, gli amici o in coppia: tra borghi incantati e tradizioni natalizie che scaldano il cuore, può scegliere la meta perfetta per vivere un’esperienza da cartolina.

Il gioiello del Trentino: la Val di Cembra

Nel cuore del Trentino, la Val di Cembra è una destinazione unica e poco conosciuta, perfetta per chi cerca un’esperienza autentica, lontana dalle destinazioni turistiche più comuni. Con il suo suggestivo sistema di terrazzamenti in pietra a secco, che si estende per oltre 700 km, questa valle offre un paesaggio straordinario, frutto di secoli di coltivazione di vigneti, oggi riconosciuto dal Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. Anche i borghi di Altavalle, Cembra-Lisignago e Giovo invitano a una piacevole esplorazione, mentre Segonzano affascina con le sue piramidi di terra, un fenomeno geologico unico, e il suo castello. Durante l’inverno, la Val di Cembra diventa il luogo ideale per una fuga natalizia, tra neve, borghi decorati e l’accoglienza calorosa degli agriturismi, che offrono degustazioni di vini locali e un’immersione nelle tradizioni del territorio.

Le Foreste Casentinesi, come una fiaba

Durante l’inverno le Foreste Casentinesi si trasformano in un paesaggio fiabesco, dove neve e silenzio creano un’atmosfera magica, ideale per una pausa all’insegna della tranquillità. Situato tra Emilia-Romagna e Toscana, il Parco Nazionale omonimo offre un mix unico di natura incontaminata, itinerari culturali e percorsi enogastronomici.

Gli agriturismi della zona propongono un’ospitalità accogliente e una cucina tradizionale, con la possibilità di esplorare i 600 chilometri di sentieri che attraversano la maestosità dell’Appennino. Tra i luoghi imperdibili, il Sacro Eremo di Camaldoli, la cascata dell’Acquacheta e il passo panoramico dei Mandrioli, che rendono questa destinazione perfetta per una rigenerante immersione nella natura.

Franciacorta: degustazioni, natura e tradizione

Anche d’inverno la Franciacorta si rivela una destinazione ideale per chi cerca una fuga all’insegna del vino nel clima tipicamente natalizio. I borghi addobbati per le festività offrono mercatini e specialità locali, mentre le cantine del bresciano accolgono gli amanti del vino per degustazioni raffinate. La regione, incastonata tra il Lago d’Iseo e le città di Brescia e Bergamo, unisce storia, tradizione e paesaggi mozzafiato. Da appuntare, alcuni luoghi sono irrinunciabili: Rovato con Piazza Cavour e il Santuario di Santo Stefano, insieme al maestoso Castello Bonomi. Per gli amanti delle passeggiate, “La Via delle Sorelle” offre un percorso lento e suggestivo tra natura e cultura.

Il soggiorno in una casa vacanza immersa nel verde o in uno dei pittoreschi paesini locali è l’invito a vivere i ritmi rilassanti di questa Lombardia meno conosciuta, perfetta per una vacanza fuori dalle solite rotte turistiche.

Il Carso, tra storia e bellezze naturali

A pochi passi da Trieste, città affascinante dal carattere mitteleuropeo, si estende l’altipiano del Carso, una terra ricca di storia e bellezze naturali, che nei mesi più freddi inverno si tinge di giallo e rosso, offrendo passeggiate suggestive.

Tra le meraviglie della zona, sul lato sloveno si trovano il Parco delle grotte di Škocjan, con i suoi impressionanti percorsi sotterranei, e l’allevamento di Lipica, storica scuderia di cavalli lipizzani. Sul versante italiano, spiccano il monte Cocusso e la Grotta Gigante, oltre alla pittoresca Rocca di Monrupino. Per chi desidera una pausa rigenerante nella natura, gli agriturismi attorno a Trieste offrono il luogo ideale per un po’ di pace e panorami indimenticabili.

I castelli nascosti di Genova

Alle spalle della città di Genova si nasconde un patrimonio di grande fascino, spesso sconosciuto ai turisti. Si tratta dei castelli e delle fortificazioni costruiti nei secoli passati per difendere la “Superba” da attacchi via terra. Oggi queste roccaforti offrono itinerari storico-naturalistici, regalando panorami unici. Il Castello della Pietra, a Vobbia, sembra quasi fondersi con la roccia su cui si erge, mentre il Forte Begato offre una vista spettacolare sul Golfo di Genova. Anche il Forte Sperone e altre roccaforti delle “Mura Nuove”, erette nel XVII secolo, rappresentano tappe affascinanti per chi vuole immergersi nelle storie di battaglie e antiche difese della città. Per passare il Natale in questi luoghi, Genova accoglie da una nuova prospettiva con un’atmosfera magica e con una vasta scelta di case vacanza.

Val Trebbia, dal trekking alle gemme storiche

Tra l’Emilia-Romagna e la Liguria, la Val Trebbia è una gemma rara, che offre ai visitatori un ricco patrimonio storico e borghi incantevoli. Le case vacanza immerse nel verde sono l’occasione di una pausa lontana dal caos per ricaricare le batterie.

A Bobbio si può visitare l’abbazia di San Colombano, uno dei principali centri monastici medievali d’Europa, e l’iconico Ponte Gobbo che attraversa il fiume Trebbia. Nei dintorni, la Spiaggia dei Meandri di San Salvatore offre un ambiente incontaminato, mentre la Rocca d’Olgisio e il castello di Rivalta affascinano con le loro fortificazioni imponenti.

La valle è anche perfetta per chi ama lo sport e l’avventura, con attività come trekking, rafting e mountain bike che permettono di esplorare lentamente le meraviglie del territorio.