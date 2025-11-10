Valtellina d’autunno: 10 luoghi dove il foliage diventa magia

Dal giallo dorato dei larici al rosso vivo degli aceri: la Valtellina si accende dei colori dell’autunno. Dieci mete per vivere il foliage tra vigneti, laghi e boschi incantati.

Quando l’estate lascia spazio all’autunno, la Valtellina si trasforma in un quadro vivente. I boschi si tingono d’oro e di rame, i vigneti si infiammano di arancio e le montagne si vestono di tonalità che sembrano pennellate di un artista. È il tempo del foliage, il fenomeno naturale che ogni anno rinnova lo stupore di chi ama la montagna e i suoi ritmi lenti.

Da metà settembre a novembre inoltrato, l’intera valle — dal fondovalle fino ai passi più alti — diventa un mosaico di sfumature e di esperienze da vivere passo dopo passo.

APF Valtellina, Azienda di Promozione e Formazione della Valtellina, suggerisce dieci luoghi imperdibili per lasciarsi avvolgere dalla magia dei colori autunnali.

C’è la Via dei Terrazzamenti, 70 chilometri tra Morbegno e Tirano dove i filari di vite diventano oro e rosso fuoco, raccontando secoli di lavoro umano e paesaggio scolpito dalla fatica. Oppure la Val Tartano, con il suo “Ponte nel cielo” sospeso a 140 metri d’altezza, da cui ammirare una distesa di boschi infuocati.

Più a nord, la Valchiavenna svela un volto inedito: le Cascate dell’Acquafraggia, a Piuro, risplendono di riflessi dorati, mentre il borgo abbandonato di Savogno, raggiungibile solo a piedi, regala una vista mozzafiato sulle valli sottostanti.

A Madesimo, i colori si specchiano nel Lago Azzurro e accompagnano l’escursione al Rifugio Bertacchi, tra boschi di larici e viste panoramiche. Nella Val Masino e nella Val di Mello, le montagne si riflettono nei laghetti glaciali del “Bidet della Contessa”, tra la luce calda del tramonto e le prime nevi che imbiancano il Monte Disgrazia.

La Valmalenco custodisce un altro gioiello: il Lago Lagazzuolo, uno specchio d’acqua incastonato tra larici e frassini, che in autunno si accendono di rosso, arancio e giallo. Ad Aprica, invece, la Riserva Naturale Pian di Gembro regala passeggiate tra torbiere e betulle, ideali per tutta la famiglia.

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, la Val Zebrù invita a camminare tra pascoli dorati e baite di legno, dove risuona il bramito dei cervi in amore e l’aquila reale vola sopra i pendii silenziosi. Ancora più a nord, la Val Viola e i Laghi di Cancano riflettono il cielo e le montagne in acque turchesi, mentre i larici si tingono di rosso intenso.

Il viaggio si conclude a Livigno, nella Val Alpisella, dove nasce l’Adda: una valle luminosa e silenziosa che in autunno diventa una sinfonia di oro e ambra, da esplorare a piedi o in bicicletta.

In ogni angolo, la Valtellina racconta la sua anima autentica, fatta di natura, cultura, sapori e accoglienza. Un territorio che invita a rallentare e ad ascoltare il ritmo del bosco, lasciandosi incantare da un paesaggio che cambia ogni giorno.

Perché qui, tra le montagne lombarde, l’autunno non è una stagione: è un’emozione che si cammina. 🍂

Per saperne di più e pianificare il tuo viaggio: www.valtellina.it