Vivere vicino al verde migliora la salute

Abitare vicino a parchi e aree verdi non è solo una scelta estetica, ma un vero e proprio fattore di salute. Lo conferma una recente ricerca dell’Unità di Epidemiologia dell’ATS di Milano, che ha analizzato l’impatto della distanza dal verde sul benessere delle persone.

Secondo lo studio, chi vive entro 300 metri da grandi spazi verdi registra benefici cardiovascolari e metabolici quasi doppi rispetto a chi abita a circa 900 metri. Un dato che rafforza l’importanza del verde urbano come infrastruttura essenziale per la qualità della vita nelle città.

Non basta il verde: conta la qualità degli alberi

Un aspetto particolarmente interessante emerso dalla ricerca riguarda la qualità del verde. Non è sufficiente la quantità di aree verdi disponibili: ciò che fa davvero la differenza è il cosiddetto “volume tridimensionale” degli alberi, ovvero densità, altezza e struttura della vegetazione. Alberi più sviluppati e spazi verdi ben progettati incentivano attività quotidiane come camminate, jogging e socialità, contribuendo in modo diretto al benessere fisico e mentale delle persone.

Il modello KilometroVerdeParma: dal dato scientifico all’azione

Questi risultati trovano una concreta applicazione nel progetto KilometroVerdeParma, nato nel 2020 come Consorzio Forestale e Impresa Sociale.

Con oltre 100mila alberi e arbusti piantati e più di 80 interventi realizzati, il progetto rappresenta uno dei modelli più avanzati di forestazione urbana in Italia. La sua forza risiede nella collaborazione tra pubblico e privato, coinvolgendo aziende, istituzioni e proprietari di terreni.

I progetti in corso per il 2026 confermano questa visione: dalla riqualificazione di Piazzale Borri con superfici drenanti e nuove alberature, alla creazione di un arboreto sperimentale in Viale Du Tillot con 500 alberi e 150 specie diverse.

Ricerca, clima e servizi ecosistemici

Il valore del modello parmense non è solo ambientale, ma anche scientifico. Nell’Oasi di Viarolo, ad esempio, sono già state messe a dimora oltre 2.400 piante e sono attivi sistemi di monitoraggio per misurare l’assorbimento di CO₂ e i benefici dei servizi ecosistemici.

Questi dati permettono di quantificare concretamente l’impatto del verde urbano, trasformandolo in uno strumento strategico per le politiche climatiche e la pianificazione territoriale.

Benefici economici e sociali del verde urbano

Il verde urbano genera effetti positivi anche sul mercato immobiliare. Secondo Immobiliare.it Insights, le abitazioni situate entro dieci minuti a piedi da grandi parchi registrano valori più elevati. Ma i benefici vanno oltre l’aspetto economico: progetti come WeTree hanno coinvolto oltre 14.000 studenti in attività di forestazione urbana, contribuendo a diffondere una nuova cultura ambientale e una maggiore consapevolezza ecologica.

Verso città più vivibili e resilienti

Il percorso intrapreso da KilometroVerdeParma si inserisce in una strategia più ampia, che punta a ridurre le emissioni e contrastare l’effetto isola di calore urbana. Il “Contratto Climatico di Città di Parma”, sottoscritto da 46 realtà, prevede una riduzione dell’85% delle emissioni entro il 2030. Un approccio che guarda anche a esperienze internazionali come quella di Medellín, dove l’inverdimento urbano ha già portato a una riduzione delle temperature di circa 2°C.

Il messaggio che emerge è chiaro: il verde urbano non è un elemento accessorio, ma una vera infrastruttura capace di migliorare salute, ambiente ed economia.

Investire in alberi, parchi e forestazione urbana significa costruire città più sane, resilienti e vivibili. E, come dimostra lo studio dell’ATS di Milano, anche pochi metri possono fare una grande differenza.