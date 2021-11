Volkswagen e Seat Bonaldi a BikeUp con nuovi modelli di mobilità elettrica

Volkswagen e Seat Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia hanno partecipato a “BikeUp”, la fiera internazionale dedicata all’e-bike, al cicloturismo e, novità assoluta, alla mobilità elettrica leggera (auto elettriche, e-scooter ed e-moto).

Quest’anno la manifestazione ha ampliato i propri spazi e ha deciso di aprirsi anche a mezzi elettrici diversi dalle e-bike ed ecco che Bonaldi Gruppo Eurocar Italia ha deciso di non perdere l’occasione e partecipare mostrando gli ultimi modelli Volkswagen ID.3 e ID.4 e Seat MÓ – eScooter.

«Nella 7° edizione di BikeUp – afferma Andrea Rossi – Brand Manager di Volkswagen – non più solo due ruote ma anche il mondo delle “4 ruote” con le nuove ID.3 e ID.4, i primi due modelli totalmente elettrici di casa Volkswagen». «Crediamo – continua Andrea Rossi – che l’auto elettrica sia adatta proprio a tutti, dall’amante dell’outdoor, passando per le famiglie e arrivando agli sportivi. Con ID.3 e ID.4 i visitatori hanno potuto testare appieno cosa significhi la e-mobility per il marchio Volkswagen».

Con la ID.3, la Volkswagen apre un nuovo capitolo nella storia della mobilità, che diventa elettrica e sostenibile. Il carattere del modello compatto emerge chiaramente dal design: raffinato ed energico allo stesso tempo. Il basso coefficiente cx (0,27) contribuisce all’elevata autonomia. Dalla stessa piattaforma MEB è nato anche ID.4, il primo SUV 100% elettrico Volkswagen più alto (1,64m) e lungo (4,58), ma in grado di offrire agilità di manovra.

e-Scooter SEAT MÓ

Ma il gruppo Bonaldi non si è fermato alle auto elettriche, ma ha colto il momento per il debutto sul mercato del nuovo e-Scooter SEAT MÓ. «La mobilità sta cambiando e sono sempre più le persone che vivono e lavorano in ambienti urbani. SEAT MÓ è il primo scooter completamente elettrico del marchio progettato per assicurare comodità, dinamismo e semplicità a zero emissioni» spiega Marco Ardenghi – Brand Manager di Seat.

SEAT MÓ eScooter 125 rappresenta un’offerta nuova di mobilità elettrica sul mercato, contribuendo all’evoluzione degli ambienti urbani ed extraurbani. SEAT MÓ eScooter 125 spicca con le sue linee grintose, la tecnologia di illuminazione integrata e il display digitale a lettura intuitiva. Il motore elettrico da 7 kW (picco di potenza da 9 kW) che porta lo scooter a raggiungere una velocità massima di 95 km/h, abbinato a una batteria in grado di garantire un’autonomia fino 137 km, è la soluzione perfetta per il mondo moderno.

Con 14 miliardi di investimenti nella decarbonizzazione entro il 2025, la strategia elettrica di Volkswagen Group è destinata a crescere, lanciando sul mercato almeno un nuovo modello elettrico ogni anno. Entro il 2030 almeno il 70% di tutte le vendite in Europa sarà costituito da veicoli 100% elettrici: si tratta di ben oltre un milione di auto. ciò significa che la Casa automobilistica supererà abbondantemente i requisiti del Green Deal dell’Unione Europea.