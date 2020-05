YourMask: la mascherina protettiva trasparente, sostenibile e Made in Italy

Nasce dal genio e dall’esperienza dell’imprenditoria marchigiana, YourMask, la mascherina protettiva in materiale trasparente che non solo consente il riconoscimento del viso, ma che risponde a stringenti canoni di sostenibilità ed economia circolare.

YourMask è riutilizzabile, facilissima da sterilizzare, sia a caldo che a freddo. Filtra polveri, particelle, batteri e virus grazie un filtro intercambiabile. E’ indicata per l’industria sanitaria, tessile, mineraria, edile, della lavorazione del ferro e dell’acciaio, dell’industria automobilistica, della lavorazione del legno; per le attività agricole e ortofrutticole, dell’industria alimentare e molto altro. Il “corpo respiratore” è in morbido materiale tecnico (asettico, sterilizzabile, lavabile in lavastoviglie e al 100% riciclabile), con guarnizione comfort in “Med M” (un elastomero termoplastico a base stirenica) che consente una perfetta aderenza al viso. Gli elastici sono ergonomici per assicurare il comfort dietro alle orecchie anche se indossata a lungo. YourMask è trattata con antibatterico e alcuni componenti (elastici, guarnizione e porta filtro) sono disponibili in diversi colori, anche acquistabili separatamente.

Altra caratteristica che rende il prodotto sostenibile, nonché economico, è data dai filtri intercambiabili disponibili in 2 tipologie. In “Polybiotech”, materiale al 100% in poliestere riciclato e biodegradabile al 97%, tessuto in maglia con trama particolare, smerigliato internamente e poi compattato con termofissaggio. Subisce un trattamento antibatterico e antigoccia, con resina protettiva. Questo tessuto filtrante viene anche utilizzato per produrre mascherine chirurgiche certificate e ha superato i seguenti test secondo la norma UNI EN 14683: (1) Valutazione della respirabilità, conforme, tipo I, II, IIR 2; (2) Valutazione efficienza batterica (BFE) conforme >98%; (3) Valutazione pulizia microbica, conforme <30; (4) Citotossicità su fibroblasti, conforme non tossica. Questo filtro è riutilizzabile fino a 15 volte (previa sterilizzazione con stiratura, oppure mediante autoclave o raggi ultravioletti). YourMask può essere utilizzata, oltre che con il filtro in Polybiotech, anche con filtro in TNT (Tessuto Non Tessuto) stratificato, idrorepellente, ad altissima traspirabilità e filtrazione, ma assolutamente monouso. YourMask, attualmente classificata come “filtrante”, avrà a breve la certificazione come Chirurgica tipo IIR e DPI tipo FFP2 senza valvola.

YourMask è prodotto da Italica Tech con la collaborazione di altre due aziende marchigiane, la Sace Components e la Retail Modeling e sarà distribuita in una vasta rete di negozi specializzati, supermercati e parafarmacie. Il prezzo consigliato per l’utente finale è tra i 9 e i 10 euro, per la maschera riutilizzabile all’infinito; mentre è di circa 20 centesimi di euro l’uno per i filtri giornalieri monouso e di circa 35 centesimi di euro per quelli riutilizzabili fino a 15 volte previa sterilizzazione.