Come il cambiamento climatico sta causando la scomparsa di piante e animali? Stiamo già vivendo quella che gli scienziati chiamano una estinzione di massa? E che analogie ci sono con quelle passate?

Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel prossimo caffè scientifico online organizzato dall’associazione culturale “il Taccuino di Darwin”.

L’appuntamento è in programma giovedì 14 dicembre, dalle ore 17, e vedrà ospiti Federico Fanti – geologo e paleontologo, docente presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna; National Geographic Explorer e protagonista della serie TV “Il cacciatore di Dinosauri: Missione Italia” – e Tommaso Protti – fotografo freelance che vive a San Paolo, in Brasile, autore di un importante reportage dedicato all’Amazzonia e alle problematiche legate alla sua deforestazione; ha pubblicato su giornali e riviste, tra le quali The New York Times, The Wall Street Journal, Time, National Geographic, The New Yorker, The Guardian, The Independent, Le Monde, Corriere della Sera.

Dialogheranno con gli invitati, Federica Bocchi e Matteo Spaggiari dell’associazione “il Taccuino di Darwin”.

Sarà possibile seguire la diretta dell’evento dal canale YouTube dell’associazione o su Zoom previa registrazione da questo link.

Per informazioni: www.iltaccuinodidarwin.com