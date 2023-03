4 piatti italiani della tradizione ideali per i vegani

Sempre più persone stanno adottando un regime alimentare vegano per ragioni etiche. La dieta vegana, infatti, più di altre tutela il pianeta e gli animali. L’attenzione del mercato verso i vegani è aumentata e l’offerta di prodotti che rispondono alle loro esigenze è nettamente migliorata rispetto al passato. Infatti, nei negozi più forniti è possibile trovare ingredienti vegetali davvero inediti, ad esempio: il lievito secco in fiocchi o scaglie, il gomasio (mix di sale integrale e sesamo tostato), il malto di riso, orzo o frumento come alternativa al miele, la farina di ceci, il latte di cocco o il miso (ottenuto dalla fermentazione dei semi di soia gialla con riso o orzo e sale). A questi particolari alimenti si aggiungono quelli classici della cucina italiana rivisitati in chiave vegetale, pensiamo ad esempio alla mozzarella vegana, utilissima per dare vita a saporite ricette. La dieta vegana, quindi, è un mix sapiente di tradizione e di innovazione. I piatti vegani, tuttavia, sono sempre esistiti; la tradizione culinaria italiana, infatti, propone da sempre prelibate ricette a base vegetale.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei più appetitosi piatti italiani della tradizione ideali per i vegani.

Ribollita toscana

Partiamo da un piatto tipico del Nord Italia che trova la sua massima espressione in Toscana, la ribollita. Si tratta di una zuppa a base di pane raffermo, verdure e fagioli ottima da gustare durante i mesi più freddi dell’anno. Questa pietanza come altre tipiche del nostro Paese ha origini contadine; il contadino la preparava il venerdì utilizzando gli avanzi della settimana. Dapprima si bollivano le sole verdure e poi il pane, da qui il suo nome. La ricetta può essere personalizzata a proprio piacimento variando le verdure ― l’originale prevede il cavolo nero e la verza ― per realizzare un primo piatto vegetale e sostanzioso.

Carciofo alla romana

Non si può visitare la Capitale e non assaporare le sue tipicità. A Roma sono davvero tanti i piatti di punta che hanno reso celebre in tutto il mondo la sua cucina, pensiamo, ad esempio, alla carbonara o alla gricia. Tra tutti fa capolino un contorno saporito e profumatissimo, il carciofo alla romana. La ricetta prevede l’uso di una specifica categoria di carciofi, i romaneschi, conditi con olio, aglio, menta e cotti in un tegame in umido. In Lazio il carciofo alla romana è sempre presente nei menu, specie delle storiche trattorie.

Peperonata

La peperonata è la classica ricetta della nonna ed è un contorno diffuso in gran parte delle regioni italiane. Come intuibile alla base della sua preparazione ci sono i peperoni mixati con altrettanto saporiti ingredienti come pomodoro, cipolla, aglio e pepe nero. Un piatto ideale per chi conduce una dieta vegana e ha bisogna di qualcosa di sostanzioso per ricaricarsi.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un must della cucina italiana e non solo. Pochi ingredienti e una preparazione alla portata di tutti consentono di realizzare un primo piatto ideale per uno spuntino di mezzanotte tra vegani. Per chi volesse cimentarsi in una variante (ovviamente vegana) di questa pasta può aggiungere della mollica di pane tostata che darà croccantezza al piatto.