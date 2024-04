A Bergamo i visitatori avranno l’opportunità di immergersi non solo nel mondo delle e-bike ma anche nelle ultime novità nel panorama delle auto elettriche grazie anche alla presentazione delle ultime novità elettriche in casa Volkswagen.

A Bergamo, dal 12 al 14 aprile torna BikeUp, il festival di bici elettriche, cicloturismo e mobilità. L’evento, giunto alla sua decima edizione, si distingue per offrire non solo l’esposizione dei modelli più recenti di e-bike, ma soprattutto la possibilità di provarle concretamente in anteprima. Grazie a test ride individuali e tour guidati, gli appassionati potranno vivere un’esperienza unica, testando diverse marche e tipologie di biciclette elettriche.

Oltre alle biciclette, il festival abbraccia anche il mondo della mobilità elettrica in senso più ampio, includendo anche monopattini, scooter e automobili.



A BikeUP, auto elettriche eleganti e innovative per la nuova ID.7

In questa cornice ricca di innovazione, uno dei partecipanti è Bonaldi-Gruppo Eurocar Italia, che presenterà i più recenti modelli di mobilità elettrica del marchio Volkswagen. Tra le automobili in esposizione e disponibili per i test drive, spiccano la Nuova ID.3, l’ID. Buzz e la nuova ID.7, la cui eleganza e innovazione promettono di conquistare gli appassionati.

La Volkswagen ID.7, appartenente al segmento delle berline di grandi dimensioni, si distingue per un design elegante e aerodinamico, tipico della famiglia ID. Gli interni riflettono un’attenzione meticolosa ai dettagli e offrono soluzioni avanzate per il comfort di guida, assicurando un’esperienza rilassante per il conducente e i passeggeri.

L’innovazione tecnologica dell’ID.7 è evidente non solo nell’aerodinamica della vettura, ma anche nella sua strumentazione interna. Un head-up display a realtà aumentata si fonde armoniosamente con l’interfaccia classica, offrendo un’esperienza di guida immersiva. L’infotainment da 15 pollici, altamente personalizzabile, integra l’assistente vocale IDA per una gestione intuitiva delle funzioni a bordo.

La gestione avanzata della batteria, infine, contribuisce a massimizzare l’autonomia e l’efficienza di ricarica dell’ID.7. Grazie alla pianificazione dell’itinerario basata sul consumo reale del veicolo e alla visualizzazione delle stazioni di ricarica lungo il percorso, il conducente può affrontare ogni viaggio con sicurezza e tranquillità.

Bonaldi e il Volkswagen Sustainability Dealer Award

L’impegno di Bonaldi-Gruppo Eurocar Italia verso la sostenibilità ambientale è stato recentemente riconosciuto con il prestigioso Volkswagen Sustainability Dealer Award. Questo premio celebra i concessionari che si distinguono per le loro pratiche aziendali orientate alla sostenibilità, tra cui il monitoraggio dei consumi, l’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili (grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico, nel caso di Bonaldi) e l’implementazione di politiche interne volte a ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre, Bonaldi ha adottato un regolamento interno che facilita l’utilizzo delle auto elettriche da parte dei propri dipendenti, dimostrando così un impegno tangibile verso un futuro più sostenibile per le nuove generazioni.