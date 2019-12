Caffè e Natale, un binomio perfetto

Il rito del caffè e quello del Natale sono sempre stati uniti da un legame profondo che ha origini nel concedersi un momento per sé stessi e per chi ci vuole bene. Bere una tazzina di caffè attorno a un camino e, magari, illuminati dalle luci dell’albero di Natale è un’immagine familiare, quasi da tempi andati, ma anche un momento di convivialità e di condivisione da riscoprire e rivalutare, soprattutto per la cultura italiana dove il caffè ha rappresentato e rappresenta ancora un rito irrinunciabile e di socialità.

REGALARE CAFFE’ A NATALE



Regalare caffè a Natale è una tradizione tutta italiana, nata proprio dal significato che ha il “prendere un caffè”, ovvero un sincero augurio, un segno di amicizia e convivialità. Gustarsi un caffè da soli o in compagnia è un momento di relax, oltre che una fonte di piacere per il nostro palato e ci aiuta a rafforzare il rapporto con le persone e a stringere nuovi legami sociali. Regalare del caffè a Natale che, da sempre, è simbolo di famiglia e affetto, ha acquistato, quindi, un significato particolare, ancora più importante dopo che varie ricerche scientifiche hanno dimostrato i suoi effetti benefici. L’ultima, ma solo in ordine cronologico, è quella della Harvard School of Public Health (HSPH), secondo cui bere caffè stimola il nostro sistema nervoso centrale e aumenta la produzione di serotonina, dopamina e noradrenalina, sostanze che fanno bene al nostro umore. Il caffè può essere un vero antidepressivo (sempre se consumato nelle giuste dosi), pertanto regalarlo in una importante occasione come il Natale e sotto qualsiasi forma, è da considerarsi un gesto di affetto e di attenzione verso la persona che lo riceve. Un autentico pensiero natalizio.

NATALE CON BIALETTI

Ogni anno, sotto Natale, le tante aziende italiane che si occupano di caffè, riservano ai propri clienti offerte e prodotti ad hoc, pensati proprio per trascorrere nel miglior modo possibile i giorni di festa. Tra queste, Bialetti è sempre stata una delle aziende leader del settore e per il prossimo Natale ha pensato di lanciare due nuove linee: la Rose Gold e la Tartan. La prima è caratterizzata da uno stile moderno su cui spicca un colore rosa dorato, in grado di illuminare letteralmente ogni pausa caffè e renderla, perché no, anche glamour. La linea Tartan, invece, è pensata specificatamente per il periodo natalizio, grazie a dei colori ispirati alla classica lana delle Highland scozzesi. Il rosso, il blu e il verde si intrecciano in quadrati di diverse dimensioni, dando vita a una linea che riporta subito alla mente il calore e l’atmosfera caratteristiche del Natale.

LA COLLEZIONE BIALETTI TARTAN

La collezione natalizia Bialetti Tartan comprende diversi set, adatti a chiunque ami il caffè, ma non solo. Il primo è formato dalla classica caffettiera Moka, un elegante vassoio, 3 bicchierini e 3 palettine. Nel secondo set è compresa una Moka Express per 3 tazze e 2 tazzine con piattino in porcellana con il logo Bialetti. Il terzo set è pensato per le colazioni natalizie e prevede la Moka Express per 2 tazze, un mug in porcellana e una tovaglietta rossa in PVC.

La terza opzione prevede un set da 6 tazzine per il caffè in porcellana e impilabili, decorate con il motivo tartan, che si possono sistemare in un porta-tazze in ferro. Infine, la linea Tartan prevede anche degli utili accessori per chi ama il caffè ma non solo, come il servizio di 4 spalma burro o di 4 cucchiaini, ideati con l’obiettivo di creare un’atmosfera calda e accogliente durante la colazione di Natale; il barattolo dosa-caffè per non sbagliare mai la giusta quantità, compatibile con tutte le caffettiere moka; un barattolo di ceramica, perfetto per conservare lo zucchero, lo stesso caffè, il tè o i biscotti; il set piatto + paletta, realizzato in porcellana, ideale per tagliare e servire i dolci natalizi a cui va aggiunto quello composto da 4 piatti da dolce; il set tazza da tè, realizzato appositamente per ricreare la suggestiva atmosfera di bere un tè di fronte a un camino, mentre fuori, magari, nevica; il set 4 tazzine Moka per bere il caffè in compagnia e, infine, il romantico “you and me”, composto da due tazzine con piattini, ideale per le coppie che vogliono trascorrere in Natale in intimità.