Evway offre ricariche gratuite in Italia per l’emergenza del Coronavirus

Spesso sulle nostre pagine abbiamo parlato di evway, realtà milanese nata nel 2014 che che ha realizzato una piattaforma in grado di offrire una mappa delle colonnine di ricarica in Italia e in Europa associate ad informazioni non solo di tipo tecnico (esatta ubicazione, potenza, tipo di presa, modalità di accesso, necessità o meno di tessera) ma anche di tipo esperienziale: opportunità per un pranzo, dello shopping, una visita ad un’attrazione locale.

Oggi torniamo a parlarne perché in questo momento in cui l’Italia è duramente colpita dal Coronavirus, i due soci fondatori Carolina Solcia e Franco Barbieri non ci hanno pensato troppo e hanno deciso di dare un segno concreto in questa grave crisi sanitaria, offrendo un aiuto a chi è costretto a muoversi per andare a lavorare e si muove con un’auto a batteria.

«Desideriamo – afferma Carolina Solcia – dare un segno concreto come contributo al momento di difficoltà che tutti insieme stiamo vivendo e abbiamo deciso di esserci con qualcosa che sia veramente “nostro”. Per gli indifferibili spostamenti di questi giorni legati a casi di eccezionalità e di emergenza, evway offre l’intero costo della ricarica, rendendola gratuita per tutte le stazioni italiane attivabili dalla nostra piattaforma, verso tutti i network interoperabili, fino al 3 aprile 2020.

Un gesto che sicuramente gradiranno coloro che utilizzano un’auto elettrica ma che mostra a tutti un’attenta vicinanza al nostro Paese e una sensibilità di un’azienda il cui intento è rendere più semplici possibili cose complicate.