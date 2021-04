Il cambio di stagione può essere un momento delicato per la salute, quest’anno più che mai è bene fare attenzione e tutelarsi… a partire dalla tavola. Un’alimentazione sana e bilanciata, infatti, unita all’esercizio fisico, è la buona pratica quotidiana per mantenere difese immunitarie forti e livelli di energia alti.

Ma cosa fare se il fabbisogno energetico aumenta a causa, appunto, di cambi di abitudini, di temperature e altri fattori ambientali? L’integrazione alimentare è una buona idea, soprattutto se è naturale e biologica: in questo senso possono aiutare i cosiddetti superfood.

Cosa sono i superfood?

Si tratta di alimenti tipicamente di origine vegetale, come frutti, verdure, cereali, semi o bacche, con un’elevata densità di micronutrienti o un apporto notevole di elementi benefici quali gli antiossidanti.

Vengono definiti in nutraceutica anche “alimenti funzionali”, proprio perché non sono solo buoni e sani ma hanno una vera e propria funzione benefica su alcune attività dell’organismo e dinamiche fisiologiche.

Vengono a loro volta suddivisi in due macrocategorie: i superfruit, cui fanno capo frutti freschi e secchi, e i supergrain, di cui fanno parte cereali e pseudo cereali, come avena, amaranto e quinoa.

Ne esistono di diverso tipo: alcuni superfood sono di uso quotidiano, li consumiamo senza nemmeno renderci conto di quanto siano super. È il caso della frutta secca ricca di grassi buoni, come le noci, o dei frutti rossi, fonte di antiossidanti, come i mirtilli, o il miele – in particolare il Miele di Manuka, con la sua alta concentrazione di metilgliossale, principio attivo naturalmente antibatterico.

Ce ne sono altri che sono più “esotici” e hanno origine in altre parti del mondo: è importante sceglierne di alta qualità, meglio se certificati Biologico e VeganOK come quelli del marchio romano NaturaleBio, con la garanzia di una filiera corta e di un approccio etico alle coltivazioni, sia dal punto di vista ambientale che sociale.

Quali superfood possono dare una mano con il cambio di stagione

Durante il passaggio tra inverno e primavera, le giornate più lunghe e la presenza di più ore di luce favoriscono il buonumore e la voglia di fare. Non per tutti è così, però: chi non conosce il detto “aprile, dolce dormire”?

I primi caldi e la necessità di adattarsi a un ritmo diverso tra ore di luce e di buio, però, possono aumentare la sensazione di essere spossati e meno gioiosi.

Da provare questi 5 superfood naturali, ricchi di micronutrienti per fare il pieno di energia: