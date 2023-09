I Frutti del Castello, un viaggio straordinario nella natura d’autunno

Il 7 e 8 ottobre 2023 la 28° edizione della Rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato al Castello di Paderna a Pontenure (PC).

Gli alberi e il loro universo vitale, fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, sono al centro della 28° edizione di “I Frutti del Castello”, Rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato, che nel fine settimana del 7 e 8 ottobre 2023 spalanca i cortili e il parco del Castello di Paderna a Pontenure (PC) per lo storico ed attesissimo appuntamento autunnale.

Oltre 160 gli espositori provenienti da tutta Italia che prenderanno parte aduna delle più longeve manifestazioni dedicate al florovivaismo del panorama italiano. Tanti i frutti recuperati da scoprire, i fiori da ammirare, le piante e gli alberi di ogni tipologia e i prodotti dell’agricoltura da assaporare e da cui apprendere il valore delle coltivazioni e della biodiversità.

Non mancherà l’artigianato artistico e i numerosi eventi che arricchiscono il programma delle attività per grandi e piccoli, tutte gratuite, che si svolgeranno in concomitanza con il grande mercato degli espositori di frutta, piante e fiori dalle varietà più antiche e sconosciute. Per i visitatori sarà un viaggio straordinario nella natura d’autunno, che si potrà vivere dalle 9:00 alle 18:30.

L’ingresso a I Frutti del Castello è con biglietto unico, al costo di 10 euro a persona. Omaggio per i ragazzi fino a 14 anni e disabili non autosufficienti. Ridotto con prevendita, per over 75, gruppi di 15 persone e soci Touring Club: 8 euro.

I visitatori della manifestazione potranno disporre di:

– Ampi parcheggi

– Punto ristoro e caffetteria

– Area deposito merci acquistate

Per maggiori informazioni visitate il sito I Frutti del Castello