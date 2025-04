IPERAUTO porta l’innovazione su quattro ruote a BikeUP

Dall’11 al 13 aprile, appuntamento a BikeUP a Bergamo con il futuro della mobilità firmato IPERAUTO.

L’azienda, nata nel 1988 a Berbenno di Valtellina come concessionario Ford per la provincia di Sondrio, è oggi una delle realtà più consolidate del settore automotive in Lombardia, con sedi nelle province di Lecco, Como, Bergamo, Val Camonica, Brianza, Pavia e Piacenza. Oltre a Ford, IPERAUTO è concessionario ufficiale anche per i marchi Mazda, Volvo, Maserati, Kia e Porsche, XEV e MG.

Un punto di riferimento per chi cerca un interlocutore unico per l’acquisto, la manutenzione e la gestione della propria auto, IPERAUTO si distingue per un’offerta a 360°: vendita di veicoli nuovi e usati, noleggio, servizi finanziari e assicurativi, assistenza post-vendita e officina.

A BikeUP, il festival europeo dedicato alla mobilità elettrica, IPERAUTO sarà presente con tre modelli d’eccellenza che rappresentano il futuro dell’auto: Ford Explorer, Ford Puma Gen-E e la nuova Ford Capri.

I protagonisti a quattro ruote dell’evento

Ford Explorer

Il nuovo SUV elettrico firmato Ford è molto più di un mezzo di trasporto: è una dichiarazione d’intenti. Progettato e costruito in Europa, rappresenta la nuova generazione di veicoli elettrici della casa americana.

Con oltre 600 km di autonomia e una ricarica rapida (dal 10 all’80% in circa 28 minuti), Explorer è pronto ad accompagnare ogni avventura – urbana o fuori città – nel massimo comfort. L’innovativo sistema SYNC Move con ampio display touch regolabile, gli interni tecnologici e spaziosi (fino a 450 litri di carico) e le dotazioni premium, rendono ogni viaggio un’esperienza. Non mancano le prestazioni: la versione AWD da 340 CV accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi.

Ford Explorer ha già fatto la storia: è il primo veicolo elettrico a circumnavigare il globo, guidato da Lexie Alford (@LexieLimitless) per oltre 30.000 km attraverso 27 paesi e 6 continenti.



Ford Puma Gen-E

Il crossover compatto più amato d’Europa si rinnova in chiave full electric. Ford Puma Gen-E mantiene il design iconico e sportivo del modello originale, ma sotto il cofano batte un cuore elettrico che garantisce fino a 376 km di autonomia (oltre 500 in città), con una ricarica dal 10 all’80% in soli 23 minuti.

Compatta, spaziosa (fino a 566 litri di capacità di carico grazie al nuovo GigaBox) e connessa come mai prima d’ora, Puma Gen-E è pensata per una mobilità urbana intelligente, ma non rinuncia a prestazioni e piacere di guida. A bordo, doppio schermo digitale, SYNC 4, connettività wireless, ricarica a induzione, comandi vocali Alexa e tecnologie avanzate di assistenza alla guida rendono ogni tragitto semplice e sicuro.



Ford Capri

Ford riporta in vita un’icona degli anni ‘70 in una versione completamente nuova, 100% elettrica. Il nuovo Ford Capri unisce la sportività e lo spirito ribelle dell’originale con le tecnologie e l’efficienza della mobilità del futuro. Linee decise, cuore sostenibile e anima da gran turismo: Ford Capri sarà una delle novità più attese a BIKEUP, con dettagli esclusivi che verranno svelati proprio durante l’evento.

Vieni a scoprire il futuro della mobilità elettrica

IPERAUTO ti aspetta a BikeUP a Bergamo, dall’11 al 13 aprile, per toccare con mano il meglio dell’innovazione Ford e vivere in anteprima il futuro della mobilità. I modelli in esposizione saranno disponibili per test drive e approfondimenti, con lo staff IPERAUTO pronto a guidarti alla scoperta delle soluzioni più adatte alle tue esigenze.