I benefici di un letto in legno sono un toccasana per l’occhio, per il cuore ed il corpo.

Per l’occhio, perché la bellezza di un prodotto artigianale in legno soddisfa pienamente l’estetica permettendoci di creare un ambiente non soltanto sano, ma anche piacevole.

Per il cuore, perché la scelta di un materiale ecologico e rinnovabile, fa bene non soltanto alla nostra casa, ma all’interno pianeta.

Per il corpo, infine, perché se una rete a molle può disturbare il sonno a causa dell’interazione della struttura in metallo con i campi elettro magnetici, un letto in legno è la base per un riposo più sano.

Dopo avere stabilito perché letto in legno, vediamo insieme quali sono i vantaggi di scegliere proprio il legno di Cirmolo.

Il letto in legno di Cirmolo

Quello di Cirmolo, o Pino Cembro, è un legno dolce molto leggero e facile da lavorare che fa parte della tradizione delle Dolomiti. Dai cosmetici naturali, ai pinoli dello strudel, dai pezzi d’arredamento, alle sculture decorative, come olio essenziale o con i cuscini imbottiti di corteccia, gli usi del Cirmolo, vecchi e nuovi sono davvero ampi.

Come molte altre conifere si tratta di un legno molto nodoso, ottimo per creare un aspetto rustico da baia di montagna, ma il colore leggermente più scuro, giallo chiaro, fa sì che le macchie scure dei nodi si armonizzino meglio con il resto del legno.

Più ampiamente diffuso durante il periodo delle glaciazioni, il Cirmolo si è ritirato successivamente sulle cime dell’arco alpino, prendendo per questo il nome di Regina delle Alpi. In Trentino domina insieme al Larice nella fascia d’alta montagna. Un altro nome altrettanto suggestivo e quello di Albero del Sonno.

Come altre conifere si tratta di un legno che profuma di resina, e la speciale mistura che diffonde nell’aria oltre alla resina presenta anche, vitamina C, trementina e pinosilvina. Sin dai tempi dei romani il legno di Cirmolo era rinomato per le proprietà terapeutiche e antibatteriche, e anche gli studi recenti sembrano confermare che il Cirmolo contribuisca attivamente a creare un’atmosfera rilassante e benefica, particolarmente adatta alla camera da letto. Solo entrare nell’ambiente permette di respirare una vera e propria sensazione di equilibrio e tranquillità.

Gli olii essenziali allo stato puro inoltre possono essere adoperati per regolarizzare il sonno, rallentare il battito cardiaco, allentare i dolori muscolari, o infine come espettoranti.

