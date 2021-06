Perché la scelta vegana non è sostenibile

Una scelta vegana è veramente sostenibile, come vanno affermando ormai in molti, dando per scontato che sia così? Spiace deludere ma purtroppo no, non è così. Spieghiamo il perché da più punti di vista.

La scelta di un’alimentazione vegana è di sicuro un nobile proposito, nelle intenzioni di molti, seppur a volte legate a un’umanizzazione degli animali valida per lo più nei contesti urbani occidentali, dove la scelta di cibi alternativi è molto ampia e la cultura si è allontanata dal mondo contadino che invece vive di ciò che offre la terra e il pascolo.

Al di là delle buone intenzioni però, una scelta alimentare di questo tipo è un fenomeno piuttosto innaturale, in quanto appare scollegato dal vero funzionamento della natura (seppur crudele) e da come gli organismi viventi sopravvivono su questo pianeta. Inoltre, questa scelta ha impatti ben superiori a quelli che si pensano e che si possano immaginare.

Consumi delle risorse

Un mondo vegano, in termini di consumi di risorse, soprattutto petrolifere, avrebbe un impatto molto importante a causa dell’utilizzo di fertilizzanti, ma anche dell’abbandono di materiali di origine animale che quotidianamente utilizziamo. Infatti, i fertilizzanti per coltivare frutta e verdura sarebbero quasi solamente chimici per sostenere la produzione (addio biologico), i capi di vestiario esclusi come lana, seta e pelle darebbero ancora più spazio a quelli sintetici (sempre di origine petrolifera). O ancora, gli impatti della produzione di cibi come la quinoa, l’avocado o il tofu si farebbero ancora più devastanti di quanto non siano già. Le condizioni delle zone andine convertite a monocolture di quinoa, o quelle messicane destinate al tanto utilizzato avocado sono infatti molto evidenti: largo uso di fertilizzanti e concimi chimici, ma anche di acqua, impoverisce i terreni che diventano più aridi e aggravano i rischi per la biodiversità. Senza poi calcolare gli effetti che queste monocolture hanno sulla popolazione locale che ormai non può più permettersi un cibo che fino a pochi decenni fa era alla base della propria alimentazione.

La scelta vegana quindi, diventa difficilmente sostenibile sia a livello ambientale, che a livello sociale (spazza via, almeno in Italia, secoli di tradizioni e cultura in nome di trovate del marketing travestite da scelte etiche) ed economico – i vegan di città non sanno, o dimenticano facilmente, che la maggior parte del pianeta sopravvive proprio grazie alla zootecnia, se non altro perché vive in zone in cui i terreni non sono generosi come i nostri in Europa, e permettono di allevare, ma non coltivare.

Tornando agli aspetti sociali, la zootecnia è spesso anche l’unica forma di emancipazione per le donne in molti Paesi che, grazie a qualche capo di bestiame che permette varie forme di micro-imprenditorialità nel sud del mondo, possono avviare attività economiche che le rendano indipendenti.

Chi crede di salvare il pianeta smettendo di mangiare carne, pesce, uova o formaggi è spesso in buona fede, ma è caduto in un tranello.

Non è escludendo questo o quell’alimento che si fa la differenza. Certo, bisogna avere un consumo moderato di carne e prodotti di origine animale (le principali linee guida nutrizionali consigliano 500 grammi di carne e salumi alla settimana), quindi ridurne il consumo, soprattutto in contesti come quello americano, australiano o nordeuropeo è fondamentale.

Ciò che conta è lo stile di vita

Ma ciò che si deve rendere sostenibile è lo stile di vita nel suo complesso.

Consumi, sprechi, tempo libero, mobilità… è inutile mangiare un burger di soia o di quinoa (di cui è meglio evitare di calcolare l’impatto, anche in termini di “food mile”), se poi ci muoviamo solo in auto, teniamo luci, condizionatori e riscaldamenti sempre accesi, compriamo e buttiamo vestiti a ritmi vertiginosi, prendiamo più aerei che metro.

Lo stile di vita vegano non è né più sostenibile né più etico di quello adottato da chi segue una dieta onnivora. È come una religione con i suoi dogmi, e come tale andrebbe considerato. Non c’è un solo motivo (ambientale, nutrizionale, sociale ecc.) che dia un senso a livello scientifico al vegan. È una scelta, una presa di posizione. Legittima (quando non imposta a bambini che possono ritrovarsi con problemi gravi nello sviluppo fisico e neuro-cognitivo nel caso in cui non ci sia una corretta integrazione alimentare ), ma appunto non credibile nel momento in cui si tirano le somme sulla sostenibilità e si fanno i conti con le innumerevoli sfaccettature della realtà.