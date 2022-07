Stress in aumento a causa del caldo: alcuni consigli per ritrovare il relax

Il caldo che è arrivato e sta influenzando negativamente l’equilibrio della maggior parte delle persone. Dalle notti insonni all’aumento dell’irritabilità, tutti abbiamo sentito gli effetti di questa recente ondata di calore. Non si tratta solo di un semplice fastidio, ma di un vero e proprio fattore di stress. Vediamo allora come rilassarsi e ritrovare la tranquillità nonostante le alte temperature.

Alcuni suggerimenti per combattere lo stress

Mettete da parte un’ora al giorno solo per voi stessi. Potete usare questo tempo come volete: leggendo un libro o una rivista, facendo un bagno fresco o una doccia, guardando la TV o anche facendo una passeggiata mattutina.

Cercare di rievocare immagini che rimandino al relax e alle basse temperature è un buon modo per distendere i nervi: viaggiare con la mente verso luoghi lontani per alcuni può essere terapeutico. Un esempio perfetto lo si ritrova nella sezione di Blue Lagoon Iceland story, che racconta le bellezze di questo luogo, sito nel cuore dell’Islanda, dedito al rilassamento e al benessere. Insomma, allontanatevi dal tran tran quotidiano per un momento e ritrovate voi stessi. A tal proposito, anche la meditazione può essere d’aiuto.

Evitate di sovraccaricarvi di impegni. Può essere una tentazione cercare di incastrare tutto in un solo giorno per smaltire subito le varie incombenze, ma questo non farà che aumentare lo stress. Diluite nel corso della settimana tutte le commissioni e gli appuntamenti, così da affrontare tutto poco alla volta.

Bevete molta acqua. Il caldo estivo può facilmente aumentare il rischio di disidratarsi, quindi assicuratevi di assumere la giusta quantità d’acqua durante la giornata. Tenete sempre con voi una bottiglia, in modo che possiate bere ogni volta che ne avete bisogno.

Ma perché il caldo incide sull’umore?

Quando la temperatura sale, spesso ci sentiamo più stressati, più nervosi. Ma qual è il legame tra il caldo e il comportamento umano? È emerso che il nostro cervello svolge un ruolo chiave nel collegare le due cose. Più fa caldo, più tendiamo a sentirci a disagio e meno siamo in grado di controllare le nostre reazioni negative agli stimoli ambientali.

Quando ci troviamo di fronte a fattori di stress come le alte temperature, il nostro cervello produce una quantità maggiore di una sostanza chimica chiamata cortisolo. Questa sostanza chimica può compromettere la nostra capacità di affrontare situazioni che provocano stress o ansia, perché interferisce con il percorso cerebrale responsabile di tenere sotto controllo queste emozioni.

L’organismo ha difficoltà ad adattarsi alle alte temperature a causa della troppa umidità nell’aria o della sudorazione eccessiva. Questo può anche portare a disidratazione, che a sua volta provoca mal di testa e vertigini, nonché dolori muscolari. Entrambe le condizioni possono avere ricadute significative sull’umore e non sono da sottovalutare.