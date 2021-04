Portare la praticità, la resistenza e l’innovazione tecnica della vela fuori dalla barca. Questo l’obiettivo della startup Docktrine, già sponsor nel 2018 del celebre team velico Mascalzone latino, che si è insediata nelle scorse settimane in Progetto Manifattura a Rovereto nell’edificio Essicazione, dove c’è ora l’area dedicata alla progettazione e studio dei materiali.

Un lifestyle ispirato alle geografie del lago di Garda: la startup produrrà cime nautiche da diporto e da regata, ma anche componenti d’arredo e capi d’abbigliamento “athleisure”.

La tecnologia della vela si fonde con la moda

La startup, fondata nel 2017 in seno a Eurotexfilati Spa, azienda di Pietramurata che produce e distribuisce filati tessili e industriali, è composta da cinque soci con competenze eterogenee sviluppate in alcuni dei brand più iconici del “Made in Italy”, che spaziano dalla produzione industriale al mondo del fashion, passando per il marketing e il retail.

Come suggerisce il nome stesso – gioco di parole tra “dock” (molo) e “doctrine” (dottrina) – l’azienda nasce per la produzione di cime nautiche, ma non solo.

Docktrine si sta infatti specializzando, in collaborazione con rinomati designer, nella progettazione di elementi di arredo e capi di abbigliamento “athleisure”, ovvero capaci di fondere la praticità e le caratteristiche di resistenza all’acqua, ai raggi UV, al vento e agli altri elementi atmosferici propri della tenuta da vela, con il glamour dello urban style per il tempo libero. Parka, felpe, occhiali, zaini e amache saranno realizzati con materiali altamente performanti, ecosostenibili, durevoli nel tempo e disegnati con uno stile moderno adatto non solo all’attività sportiva, ma anche al tempo libero in città.

Docktrine: una startup ecosostenibile

In progetto Manifattura Docktrine si concentrerà sulla progettazione e studio dei materiali e relative applicazioni, con uno sguardo sempre fisso al tema della salvaguardia dell’ambiente. Nell’ottica della sostenibilità, la startup ha scelto di non disegnare collezioni stagionali, ma solamente singoli pezzi atemporali, tutti ispirati agli ambienti del lago di Garda. I materiali utilizzati saranno di vario tipo, sempre riciclabili o riciclati: naturali a basso impatto ambientale (cotoni organici, tencel, kapok, lane tecniche) e sintetici ecosostenibili (recycled nylon, poliestere e dyneema, una fibra sintetica altamente performante, particolarmente adatta alla produzione di cavi da trazione e attrezzature da gara).