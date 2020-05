FRoSTA e Legambiente insieme per la natura

In onore della Giornata Mondiale delle Api, prende il via la partnership tra FRoSTA e Legambiente con il progetto FRoSTA Amica della Natura.

Al via il progetto FRoSTA amica della Natura, che vede FRoSTA, azienda che opera nel mercato dei surgelati, partner attiva di Legambiente per la salvaguardia del pianeta, della natura e del clima.

Sostenibilità, impatto ambientale e biodiversità sono la mission di FRoSTA, da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo di prodotti e processi di produzione sempre meno impattanti a livello ambientale. Una sfida che ha trovato il suo alleato naturale in Legambiente che porta avanti attività e progetti sul campo da quarant’anni.

L’impegno di FRoSTA

Tenendo conto non solo della genuinità, della trasparenza di filiera e della tracciabilità dei suoi prodotti, ma anche dell’impatto che la loro selezione e lavorazione ha sull’ambiente, FRoSTA è pioniera nell’ambito della produzione etica e responsabile. La scelta innovativa di produrre cibo sano, completamente naturale e packaging sostenibili sono una scelta concreta, un patto con l’ambiente e con i consumatori, poiché la salvaguardia del pianeta, del clima e il rispetto dell’ambiente riguardano tutti noi, a partire dalle scelte che facciamo quotidianamente.

È sulla base di queste convinzioni che FRoSTA scende in campo con il progetto FRoSTA amica della Natura: un percorso a tappe, condiviso con Legambiente, che toccherà i temi della biodiversità, dell’importanza del clima e della salvaguardia del freddo attraverso la tutela dei ghiacciai, la bioeconomia delle foreste e dell’economia circolare. Il progetto prende il via simbolicamente in vista del 20 maggio, Giornata Mondiale delle Api. Sono infatti proprio le api a rappresentare il patrimonio della biodiversità, elemento necessario per la sopravvivenza sul Pianeta.

La campagna

L’appello che FRoSTA lancia con Legambiente suona forte e chiaro: “Save The Queen”. Una campagna con cui informare e sensibilizzare sui pericoli connessi alla moria delle api a causa di cambiamenti climatici, innalzamento delle temperature, processi di inquinamento e utilizzo di pesticidi. Sono infatti proprio le api la specie simbolo della resilienza necessaria per affrontare le tante sfide dei cambiamenti climatici, come lo sono gli abitanti dell’Italia centrale: è qui che si concentrerà l’azione concreta di FRoSTA e Legambiente, poiché è in questo territorio che la popolazione colpita dal terribile sisma del 2016 non si è arresa, cercando di ripartire dalla propria terra.